Fernsehen Autorenstreik in Hollywood droht: Fans von "The Walking Dead" könnte es hart treffen

Die US-amerikanische Autoren-Gewerkschaft "Writers Guild of America" hat ihren Mitgliedern die Erlaubnis erteilt, ab dem 1. Mai in Streik zu treten. Damit droht vielen beliebten US-Serien eine Verzögerung bei der Produktion. Worum es bei dem Streik geht und welche Serien betroffen wären.

Kein The Walking Dead mehr?

The Walking Dead: Hier würde ein Ausfall auch in Deutschland besonders stark wahrgenommen, weil die Serie zu den beliebtesten im Land zählt. Die Arbeiten für die achte Staffel sollen am 1. Mai starten - just also am möglichen ersten Streik-Tag.

American Horror Story: Auch diese Horror-Serie mit vielen Gaststars wie Kathy Bates, Jessica Lange oder Lady Gaga hat viele Fans in Deutschland. Die siebte Staffel soll den US-Wahlkampf von 2016 zum Thema haben und wird aktuell noch geschrieben.

Star Trek Discovery: Das Serien-Comeback von Star Ttrek wird mit Spannung erwartet. Die Erstausstrahlung wurde bereits mehrfach verschoben, der Autoren-Streik wäre eine weiterer Schlag für die Produzenten von CBS.

Jessica Jones: Die zweite Staffel der Superhelden-Serie aus dem Marvel-Universum soll den erfolgreichen Start fortführen. Netflix, wo die Serie ausgestrahlt wird, hat zwar keinen Vertrag mit der WGA, doch sie richtet sich nach den Vorgaben der großen Studios - damit wäre auch diese Serie von einem Streik betroffen.

Late-Night Shows: Eher für einen kleineren, aber treuen Kreis deutscher Fans wäre der Streik von US-Late-Night-Shows von Bedeutung. Betroffen wären sämtliche Late-Night Talk-Shows, deren Autoren wegen der Aktualität der Shows als die Speerspitze der WGA gelten, und Comedy-Shows wie "Saturday Night Live".

Keine Sorgen: Game of Thrones ist bereits fertig Aufatmen können Fans der derzeit wohl beliebtesten Serie der Welt. Die siebte Staffel von Game of Thrones ist fast fertig produziert, erste Trailer kündigen den baldigen Start der nächsten Folgen der Fantasy-Serie bereits an. Auch weitere Serie sind fast oder komplett produziert. Darunter sind: Twin Peaks (3. Staffel), Orange Is the New Black (5. Staffel), Orphan Black (5. Staffel), American Gods (1. Staffel), oder Stranger Things (2. Staffel).

Die Gewerkschaft der Autoren der Film- und Fernsehindustrie in den USA (WGA) hat nahezu einstimmig einem Streik seiner Mitglieder zugestimmt. Dies berichtet unter anderem "Entertainment Weekly". Das bedeutet jedoch nicht, dass ein Streik tatsächlich stattfindet. Es wird allerdings immer wahrscheinlicher, dass die Autoren ab dem 1. Mai ihre Tasten ruhen lassen. Dann endet der aktuelle Tarifvertrag mit den Film- und Fernsehproduzenten auf der Gegenseite des Verhandlungstischs.Bereits vor zehn Jahren traten die Autoren der WGA in Streik, der - wie die Produzenten sagen - "jeden schmerzte". So hätten Autoren mehr als 287 Millionen US-Dollar verloren. Wie die "Süddeutsche Zeitung" schreibt hat der 100-tägige Streik einen wirtschaftlichen Schaden von zwei Milliarden Dollar verursacht und 38.000 Menschen arbeitslos werden lassen. Nun könnte man meinen, der aktuelle Serien-Boom, verursacht vor allem durch Streaming-Anbieter wie Netfllix oder Amazon Prime, könnte den Autoren zugute kommen. Laut WGA sei das "entgegen jeder Logik nicht der Fall", wie sie in einem Brief an ihre Mitglieder schreibt. Zum Beispiel weil die einzelnen Staffeln immer kürzer werden oder weil Autoren wegen bestimmter Verträge nicht für mehrere Produktionen gleichzeitig schreiben dürfen. Weiter steht in dem Brief: "Die Unterhaltungsindustrie boomt wegen der Inhalte, die von Autoren produziert werden - sie müssen an diesem beispiellosen Wohlstand beteiligt werden."Sollte es nun tatsächlich nicht noch zu einer Einigung zwischen der Lobby der Produzenten und der Autoren-Gewerkschaft kommen, wären die Fortsetzung folgender Serien in Gefahr: