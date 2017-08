Paris Auto rast in eine Soldatengruppe

Drei Menschen werden bei der Attacke in Paris verletzt. Sicherheitsbehörden haben einen Verdächtigen verhaftet. Mann war offenbar mit dem gesuchten Wagen unterwegs

Er war noch am Schlafen, als er plötzlich ein „lautes Bumm“ hörte, berichtete ein junger Mann, der im Vorort Levallois-Perret im Nordwesten von Paris wohnt. Dann vernahm er Schreie und schließlich erklangen Sirenen: „Da wusste ich, dass etwas Schlimmes passiert sein musste.“ Genauer gesagt: eine Autoattacke auf mehrere Soldaten. Ob dieser terroristisch motiviert war, schien zunächst unklar. Der Täter, der in seinem Auto floh, war weder bewaffnet noch hatte er etwas gerufen.

Die Antiterror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft nahm dennoch Ermittlungen auf und leitete eine Untersuchung wegen versuchten Mordes an Amtspersonen in Verbindung mit einem Terrorvorhaben ein. Noch gestern Nachmittag wurde ein 36-jähriger Mann am Steuer des Tatautos verhaftet. Medien zufolge heißt er Hamou B. Seine Wohnung in der Pariser Vorstadt Sartrouville sowie jene von Personen in seinem Umfeld wurden durchsucht.

Gegen acht Uhr morgens hatte der Täter ein Auto, einen schwarzen BMW, in einer Sackgasse, die zu einer Kaserne führt, geparkt. In dem Moment, wo sechs Soldaten heraustraten, rollte er zunächst langsam auf sie zu, um kurz vor ihnen zu beschleunigen und sie anzufahren. Dabei verletzte er die Soldaten – drei von ihnen schwer, wie es in einer ersten Mitteilung der Armeeministerin Florence Parly hieß. Nachdem sie diese später an der Seite von Innenminister Gérard Collomb im Krankenhaus besucht hatte, relativierte sie aber: „Sie haben Kratzwunden auf den Armen, am Kopf. Wir hatten heute Morgen Angst, dass die Soldaten schwer verletzt sind. Das ist nicht der Fall.“

Die Angehörigen des 35. Infanterie-Regiments in Grenoble sind an der Sentinelle-Operation beteiligt, mit der die französische Regierung seit den islamistischen Anschlägen in Paris im Jahr 2015 die Terrorgefahr im eigenen Land bekämpft. Zwischen 7000 und 10 000 Soldaten sind dauerhaft im Einsatz. Schnell erklärten Politiker wie der Bürgermeister von Levallois-Perret, Patrick Balkany, man habe es „ohne jeden Zweifel“ mit einer bewusst geplanten Tat zu tun: In dem Pariser Vorort sitzt der Inlandsgeheimdienst DGSI, der eine wichtige Rolle im Anti-TerrorKampf innehat.

Nach der Tat war der Verdächtige auf der Flucht. Auch die Bundespolizei Baden-Württemberg unterstützte die französischen Kollegen bei der Fahndung. Dazu kontrollierten sie verstärkt an der deutsch-französischen Grenze. Am frühen Nachmittag wurde das Tatfahrzeug dann auf einer Autobahn zwischen den nordfranzösischen Städten Boulogne-sur-Mer und Calais aufgespürt. Als der Fahrer seinen Wagen nicht verlangsamte, schossen die Polizeibeamten auf ihn und verletzten ihn, allerdings nicht lebensbedrohlich. Noch sind die Beweggründe des mutmaßlichen Attentäters ungeklärt.