New York Auto fährt am New Yorker Times Square in Fußgängergruppe

Auto fährt am New Yorker Times Square in Fußgängergruppe

Ein Autofahrer ist am New Yorker Times Square in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Es soll sich um einen ehemaligen Soldaten mit krimineller Vergangenheit handeln. Ein terroristischer Hintergrund ist unwahrscheinlich.

One male in custody in the #TimesSquare vehicle collision.

It is believed to be an isolated incident, it remains under investigation. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 18. Mai 2017

#FDNY confirms updated patient count at Times Square motor vehicle incident - 19 injuries, 1 fatality — FDNY (@FDNY) 18. Mai 2017

Mayor with @NYPDONeill and @FDNY in Times Square getting briefed on earlier incident. pic.twitter.com/oZ7rYeH9Tx — NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) 18. Mai 2017

Der Fahrer, der am New Yorker Times Square am Donnerstag gegen 12 Uhr Ortszeit mit seinem Wagen in eine Menschenmenge raste, war ein ehemaliger Soldat mit krimineller Vergangenheit. Das gab der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio am Donnerstag rund zwei Stunden nach dem Vorfall bekannt, bei dem ein Mensch getötet und mehr als 20 weitere Menschen verletzt wurden. Es gebe nach bisherigem Kenntnisstand „keinen Hinweis darauf, dass es sich um eine terroristische Tat handelte“.Zahlreiche Rettungswagen sowie Fahrzeuge von Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Nach Angaben der Polizei wurde der 26 Jahre alte Fahrer des Wagens in Gewahrsam genommen. Wie die New York Times berichtet, stand der Mann anscheinend unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Der Mann habe den Eindruck gemacht, entweder betrunken zu sein oder Drogen genommen zu haben, schrieb die Zeitung unter Berufung auf einen Strafverfolger.Wie ein AFP-Fotograf berichtete, raste der Wagen am späten Vormittag ungebremst in die Menge, die sich bei strahlendem Sonnenschein auf dem Platz in Manhattan aufhielt. Das Fahrzeug rammte demnach ein Verkehrszeichen und kam auf dem Bürgersteig zum Stehen. Mehrere Menschen lagen auf dem Boden, das Gesicht einer Frau war mit einem weißen Tuch bedeckt.Ein Polizeisprecher sagte: „Vorläufig sieht es eher nach einem Unfall aus als nach irgend etwas anderem.“ Auf Twitter teilte die Polizei mit, es handele sich wohl um einen Einzelfall - es werde weiter ermittelt. Bürgermeister Bill de Blasio und Gouverneur Andrew Cuomo machten sich umgehend auf den Weg zur Unfallstelle.Der Times Square ist einer der belebtesten Plätze der Welt. Der für seine Leuchtreklamen bekannte Platz an der Kreuzung Broadway und Seventh Avenue ist auch bei Touristen sehr beliebt.