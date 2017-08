vor 1 Stunde dpa Adelaide Australische Polizei durchsucht Grundstück nach vermisster Deutscher (23)

Nach dem rätselhaften Verschwinden einer jungen Deutschen in Australien durchsucht die Polizei nun das Haus und Grundstück der Familie. Ihr Ehemann, ein 41-jähriger Australier, hatte sich am Mittwoch erschossen.