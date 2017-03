Paris Angreifer auf Polizisten und Flughafen in Paris ist der gleiche Täter

Bei dem Mann, der in der Nähe von Paris auf Polizisten geschossen und dabei einen von ihnen leicht verletzt hat, handelt es sich nach Aussagen des französischen Innenministers Bruno Le Roux um den selben Mann, der danach einer Soldatin ihre Waffe wegzunehmen versuchte und erschossen wurde.

Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zum Angriff am Pariser Flughafen Orly übernommen. Das bestätigte die Behörde am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Ein Mann hatte am Morgen versucht, einer Soldatin ihre Waffe wegzunehmen, er wurde niedergeschossen. Innenminister Bruno Le Roux sagte, dass der Mann es nicht geschafft habe, die Waffe in seine Gewalt zu bringen.

Nach Aussagen des Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian, habe der Angreifer eine Soldatin zu Boden geworfen und versucht, ihre Waffe zu entwenden. Die Frau sei Reservistin und als Teil einer Patrouille von drei Soldaten am Flughafen unterwegs gewesen. Sie habe ihre Waffe festgehalten. „Aber ihre zwei Kameraden haben es für nötig gehalten - und sie hatten Recht - das Feuer zu eröffnen, um sie zu beschützen, und vor allem um alle Leute drumherum zu beschützen“, sagte Le Drian. Er lobte die „Professionalität“ der Militärs. Innenminister Le Roux hielt des Weiteren fest, dass der Mann der Polizei und den Nachrichtendiensten bekannt gewesen sei.

Vor dem Vorfall am Flughafen habe der Mann im Ort Vitry ein Fahrzeug in seine Gewalt gebracht und in einer Bar die Anwesenden bedroht. Zuvor habe er bei einer Identitätskontrolle in Garges-lès-Gonesse das Feuer auf einen Polizisten eröffnet. Dieser sei verletzt worden und werde im Krankenhaus behandelt, sagte Le Roux, die Verletzungen seien aber scheinbar nicht sehr schwer.

Nach dem Zwischenfall am Flughafen Paris-Orly ist der Luftverkehr an dem Airport komplett gestoppt worden. Der Verkehr sei an beiden Terminals eingestellt, teilte der Flughafenbetreiber am Samstag auf Twitter mit. Er rief Passagiere auf, sich nicht zum Flughafen zu begeben. Eine Sprecherin sagte, das Gebäude werde evakuiert. Aus dem Süd-Terminal wurden nach Angaben des französischen Innenministeriums knapp 3000 Menschen in Sicherheit gebracht. Die im West-Terminal befindlichen Passagiere seien dort abgeschottet worden.

Die Flugaufsicht teilte auf Twitter mit, dass manche ankommende Flüge zum Flughafen Charles de Gaulle umgeleitet würden. Am Vormittag war auf dem Airport ein Mann erschossen worden, der zuvor versucht hatte, einem Soldaten seine Waffe wegzunehmen.

#Orly Trafic aérien interrompu, certains vols à l'approche sont déroutés vers Roissy-CDG — dgac?? (@DGAC) 18. März 2017

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen. Erst vor einigen Wochen war nahe dem Pariser Louvre-Museum ein Mann niedergeschossen worden, der sich mit Macheten auf eine Militärpatrouille gestürzt hatte. Wegen der Terrorgefahr patrouillieren Soldaten an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen gefährdeten Orten.

Der Flughafen Orly liegt südlich von Paris und ist der zweite große Airport der französischen Hauptstadt nach dem Flughafen Charles de Gaulle.