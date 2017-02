Mode Anders schön: Ungewöhnliche Models erobern die Laufstege

Die 20-jährige Australierin Madeline Stuart hat Trisomie 21. Seit zwei Jahren wird sie für internationale Modenschauen gebucht, am Wochenende präsentierte sie eine eigene Modekollektion. Models jenseits der Schönheitsideale sind im Trend.

Tränen, Aufregung und jede Menge Fotos – seit vergangener Woche sucht Heidi Klum in der zwölften Staffel von "Germanys next Topmodel" Deutschlands schönstes Nachwuchsmodel. Grundvoraussetzung, um überhaupt in die engere Auswahl zu kommen, sind die klassischen Modelmaße: 1,76 Meter sollte "das Mädchen", wie Heidi Klum zu sagen pflegt, mindestens groß sein. Dabei sind die Umfänge 90-60-90 keine Möglichkeit, sondern ein Muss. Auch wenn Juror und Modeschöpfer Michael Michalsky während der Sendung immer wieder betont, das Besondere zu suchen: Die Kandidatinnen der Castingshow entsprechen den gängigen Schönheitsidealen.

Dass es auch anders geht, beweist die 20-jährige Australierin Madeline Stuart. Die junge Frau wurde 1996 mit Trisomie 21, auch bekannt unter dem Namen Down-Syndrom, in Brisbane geboren. Als sie mit ihrer Mutter Rosanne im Sommer 2014 eine Modenschau besucht. "In diesem Moment entschied ich, dass das nach einer großartigen Arbeit aussieht. Zuvor nahm ich in meiner Freizeit an den Special Olympics teil, tanzte und schauspielerte", erklärte das Model in einem Interview mit der BBC. Die Entscheidung war gefällt. Madeline nahm 20 Kilo ab und ließ sich professionell fotografieren. Ihre Mutter startete eine Online-Kampagne, um einen Modelvertrag für ihre Tochter zu bekommen. “Madeline ist stur, sie ist rechthaberisch, hat einen starken Willen, ist unabhängig – sie weiß was sie will", wird die Mutter in einem Artikel des britischen Telegraph zitiert. Die Aktion hat Erfolg. Im August 2016 läuft Madeline auf der New York Fashion Week – als zweites Model mit Trisomie 21 in der Geschichte der bekannten Modewochen.

18 Monate nach ihrem Laufsteg-Debut präsentierte Stuart am Sonntag im Rahmen der New Yorker Fashion Week ihre erste eigene Kollektion. Ihr Label trägt den Namen "21 Reasons Why", eine Anspielung auf ihre Erkrankung. Die sportliche Kollektion ist nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters eine Kooperation von Stuart mit ihrer Mutter Rosanne. Inzwischen ist die 20-Jährige nicht nur ein erfolgreiches Model und Modeschöpferin, sondern auch ein Internetphänomen. Rund 630.000 Nutzern gefällt ihre Facebook-Seite, mehr als 131.000 folgen ihr auf Instagram. Ihr Erfolgsrezept: " Ein Model soll die Realität darstellen und in der Realität gibt es Menschen in allen Formen, Größen, Nationalitäten und Farben", wie sie gegenüber der BBC erklärt.

Abseits des Mainstream

Die Nachfrage nach realistischen Models ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Ihre Gesichter und Körper zieren große Werbekampagnen. Das Potenzial von ungewöhnlichen Gesichtern, die jedoch nicht dem Schönheitsideal entsprechen, erkannte die englische Modelagentur "Ugly Models", zu Deutsch: hässliche Models, schon früh. 1969 gründeten zwei Fotografen in London die Agentur, die es sich zum Ziel gemacht hat, dem Außergewöhnlichen, oder eben Realistischen, eine Plattform zu geben. "Jeder kann zu einer Schönheit retuschiert werden, aber wir wollen echte Charaktere”, wie es auf der Internetseite der Agentur heißt.

Eines der berühmtesten und auch erfolgreichsten Models der britischen Agentur ist der Londoner Del Keens. Diesel, Levi’s und Calvin Klein buchten den Mittvierziger mit den schiefen Zähnen, dem Bierbauch und dem traurigen Gesicht. 2012 zog er nach Deutschland, um eine Agentur für Models wie ihn zu gründen. Seit 2012 ist er der Kopf der Berliner Agentur "Misfits Models".





Das afroamerikanische Albino-Modelist schon seit 2008 im Geschäft. Der 25-Jährige gilt als das erste professionelle Model mit dieser Pigmentstörung. Abseits des Laufstegs trat das Model schon in Musikvideos von Beyoncé, Katy Perry und Lana del Rey auf.Chantelle Brown-Young, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen, leidet an der Hautkrankheit Vitiligo - die gleiche Pigmentstörung hatte auch Michael Jackson. Die weißen Flecken auf der Haut der 22-jährigen Kanadierin sind inzwischen ihr Markenzeichen und brachten ihr große Werbeverträge, unter anderem für das spanische Label Desigual.



Jillian Mercado wurde 1988 in New York geboren. Aufgrund einer Erbkrankheit leidet das Model an Muskelschwund und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Dennoch ist sie in der Modewelt sehr gefragt: Bei der internationalen Agentur IMG-Models steht sie seit 2015 unter Vertrag und ließ sich für verschiedene Labels ablichten.