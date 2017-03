Amoklauf München Amoklauf in München: Todesschütze David Ali S. war Mobbingopfer

Die Ermittlungen zum Münchener Amoklauf vom Juli 2016 sind abgeschlossen. Das Motiv des Todesschützen David S. steht fest: Ein terroristischer Hintergrund wird ausgeschlossen. Die Ermittler halten Mobbing für das Tatmotiv

München – Acht Monate nach dem Amoklauf eines 18-jährigen Deutsch-Iraners in München haben bayerische Landeskriminalamt (LKA) und Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen abgeschlossen. Die Tat hatte weder terroristischen noch politischen Hintergrund und entsprang der Frustration eines psychisch kranken Einzeltäters.

Die Auflösung der Sonderkommission und der Abschluss der Ermittlungen sind allerdings nicht der letzte Akt in dem Drama, das am 22. Juli vergangenen Jahres München, Deutschland und die Welt in Atem hielt. Ein 31-jähriger Deutscher aus Marburg, der dem Todesschützen David Ali S. die Tatwaffe verkaufte, sitzt in Untersuchungshaft und muss sich demnächst wegen der fahrlässigen Tötung von neun und der fahrlässigen Körperverletzung von fünf Menschen vor Gericht verantworten.

In den vergangenen acht Monaten wurde das Geschehen am Abend des 22. Juli im Bereich des Olympia Einkaufszentrums minutiös rekonstruiert. Demnach eröffnete S. um 17.51 Uhr das Feuer auf eine Gruppe Jugendlicher im ersten Stock eines McDonald's-Restaurant nachdem er die im Mai 2016 erworbene Pistole vom Kaliber 7,65 in einer Toilette aus dem Rucksack geholt hatte.

Außerhalb des Schnellrestaurants feuerte S. auf mehrere Menschen – vier starben. 32 Personen seien so verletzt worden, dass sie in Krankenhaus behandelt werden mussten, sagte Kriminaloberrat Jürgen Miller von der Sonderkommission. Die Tat versetzte München stundenlang in Aufruhr, da man zunächst von einem Terroranschlag mit mehreren Tätern ausging.

Mobbing soll der wohl Auslöser für die Tat gewesen sein. David S. habe die Tat "allein geplant und allein durchgeführt", so der Leitende Oberstaatsanwalt Hans Kornprobst. Seine Eltern hätten davon nichts bemerkt. "Es war weder für Eltern noch für Lehrer noch für das sonstige Umfeld erkennbar", ist Gabriele Tilman, Oberstaatsanwältin, überzeugt. Die Ermittler schildern David S. als isoliert und langjähriges Opfer von Mobbing bis hin zu körperlichen Misshandlungen durch seine Mitschüler. Er war in psychiatrischer Behandlung, vor Jahren auch schon einmal stationär. Mit der Zeit sei der Hass auf "Personen, die hinsichtlich Alter, Aussehen, Herkunft und Lebensstil" seinen Peinigern ähnlich waren, ins Unermessliche gewachsen, schilderte Kornprobst. Konkret waren das Jugendliche aus südosteuropäischen Ländern.

Die Rekonstruktion des Tatgeschehens bestätigte, dass die Polizei den 18-Jährigen an jenem Abend schon um 18.04 Uhr gestellt hatte. Ein Beamter habe einen Schuss auf ihn abgegeben. Dennoch verlor man ihn anschließend für fast zweieinhalb Stunden aus den Augen. In dieser Zeit habe er sich im Treppenhaus eines Wohnhauses in der Nähe aufgehalten, wo er auch von Passanten angesprochen worden sei. Auf die Frage, ob man ihn helfen könne, habe er geantwortet: "Nein, das passt schon alles", berichtete Miller. Dann habe sich S. in einem Fahrradraum versteckt, von wo er um 20.26 über eine Treppe nach außen ging. Dort stieß er auf Polizisten, vor deren Augen sich der 18-Jährige mit der Bemerkung, es sei jetzt sowieso vorbei, selbst erschoss.