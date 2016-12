Berlin Amok, Missbrauch, Tod  das Jahr 2016 und seine dunklen Seiten

Manchmal reicht ein einziges Wort, um die ganze Grausamkeit eines Verbrechens in Erinnerung zu rufen. „Höxter“ oder auch „Freiburg“ sind solche Begriffe, die für einige der spektakulärsten Kriminalfälle des Jahres 2016 stehen. Ein Überblick.

Der Sexualmord von Freiburg, die Misshandlungen im „Horror-Haus“ von Höxter, der Amoklauf von München: Das sind nur drei Fälle aus einer Reihe von aufsehenerregenden Verbrechen des Jahres 2016. Ein Rückblick auf Opfer, Täter und große Kriminalfälle in Deutschland.

OPFER

Es ist ein Fall, über den später ganz Deutschland sprechen sollte: Mitte Oktober wird in Freiburg die 19 Jahre alte Medizinstudentin Maria L. vergewaltigt und getötet. Anfang Dezember nehmen die Ermittler einen Mordverdächtigen fest – einen jungen Flüchtling aus Afghanistan. Die Herkunft des jungen Mannes befeuert die Debatte um Flüchtlinge. Noch ein zweiter Fall bewegt die Region Freiburg: Drei Wochen nach dem Verbrechen an Maria L. wird in Endingen – etwa 30 Kilometer von Freiburg entfernt – eine 27 Jahre alte Joggerin vergewaltigt und ermordet. Der Täter ist in diesem Fall noch nicht ermittelt.

Auch in Hameln in Niedersachsen ist das Entsetzen groß. Ein Mann soll seine frühere Lebensgefährtin mit einem Seil um den Hals an ein Auto gebunden und 250 Meter weit über die Straße geschleift haben. Ein Streit um den gemeinsamen Sohn war wohl Auslöser der Gewalttat. Der Zweijährige saß mit im Auto, als sein Vater die Mutter hinter sich herzog. Das Opfer – die 28-jährige Kader K. – liegt tagelang lebensgefährlich verletzt im Koma.

Eine völlig überraschende Wendung nimmt der Fall Peggy. 2001 verschwand das neunjährige Mädchen aus Lichtenberg in Bayern auf dem Heimweg von der Schule – es blieb verschwunden. Ohne dass eine Leiche gefunden wurde, wird ein geistig behinderter Mann wegen Mordes verurteilt, aber später in einem neuen Prozess freigesprochen. 2016 überschlagen sich die Ereignisse: Ein Pilzsammler findet in einem Wald in Thüringen Skelett-Reste, die Peggy zugeordnet werden können. Wenige Monate später stellt sich heraus, dass an dem Fundort DNA-Spuren des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt entdeckt wurden. Ob und inwieweit die Tatkomplexe Peggy/NSU zusammenhängen, bleibt vorerst rätselhaft.

Wenn aufsehenerregende Fälle von Mord und Totschlag in die Schlagzeilen kommen, sind häufig Frauen und Kinder die Opfer. Doch auch der Fall des 17-jährigen Prügel-Opfers Niklas aus Bonn löst große Anteilnahme aus. Der Schüler ist im Mai mit Freunden auf dem Heimweg von einem Konzert, als sie im Stadtteil Bad Godesberg auf eine andere Gruppe junger Männer treffen. Niklas wird geschlagen und auf dem Boden liegend getreten. Er stirbt im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen den Hauptverdächtigen und einen weiteren mutmaßlichen Täter.

TÄTER

Silvio S. wird im Sommer 2016 zur Höchststrafe verurteilt: zu lebenslanger Haft mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, was später eine Freilassung erschwert. Silvio S. hatte den sechsjährigen Elias aus Potsdam sowie den vierjährigen Flüchtlingsjungen Mohamed entführt und ermordet. Wochenlang war im Jahr 2015 nach den Kindern gesucht worden. Für das Gericht steht fest, dass der Wachmann die zwei Jungen missbrauchte, weil er zu schüchtern war, etwas mit einer Frau anzufangen, sich aber Nähe und Sex wünschte.

Lebenslang und besondere Schwere der Schuld – so lautet im Februar auch das Urteil des Landgerichts Hannover über einen Mann, der serienweise Supermärkte überfallen und dabei einen 21-Jährigen erschossen hatte. Der Räuber hatte monatelang Angst und Schrecken vor allem bei den Beschäftigten der Supermärkte verbreitet. Stets betrat er kurz vor Ladenschluss den Markt, bedrohte die Kassiererin mit einer Pistole und verlangte Geld.

Nach dem Amoklauf von München wird kein Gericht über den Täter urteilen können – er nahm sich das Leben. Am 22. Juli erschießt der 18-Jährige rund um das Münchner Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen und sich selbst. Die Lage ist zunächst unübersichtlich, befürchtet wird ein Terror-Anschlag. Die Waffe hatte sich der Amokschütze im Darknet besorgt, einem verborgenen Teil des Internets. Der mutmaßliche Verkäufer kann Mitte August bei einem von den Ermittlern in die Wege geleiteten Scheingeschäft im hessischen Marburg ergriffen werden.

Amok-Angst gibt es auch in Viernheim im Süden Hessens, wo es im Juni zu einer mysteriösen Geiselnahme in einem Kino kommt. Ein 19-Jähriger bringt 18 Menschen in seine Gewalt. Die Polizei erschießt ihn. Das Tatmotiv des jungen Mannes, der Schreckschusswaffen und Handgranaten-Attrappen bei sich hatte, liegt zunächst im Dunkeln. Alle Geiseln bleiben unverletzt.

In Berlin sorgt ein prominenter Täter mit einem skurrilen Fall für viel Gesprächsstoff. Gerwald Claus-Brunner, der als Piratenpolitiker mit Latzhose und Kopftuch bundesweit bekannt geworden war, tötet einen Bekannten und sich selbst. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie er mit einer Sackkarre samt großer Kiste in Berlin unterwegs war.

FÄLLE

Spektakulär war in Berlin auch der tödliche Bombenanschlag auf einen früheren Drogenhändler. Als der Mann im März mitten im Berufsverkehr durch den Stadtteil Charlottenburg fährt, geht unter seinem Auto ein Sprengsatz hoch. Er verblutet. Die unauffällige Beseitigung eines kriminellen Konkurrenten oder Verräters sieht anders aus.

Mit einer mutmaßlichen Teufelsaustreibung befasst sich seit Oktober das Landgericht Frankfurt. In einem Hotel soll eine Frau im Dezember 2015 das Opfer eines tödlichen Exorzismus geworden sein. Wegen gemeinschaftlichen Mordes müssen sich nun fünf Verwandte verantworten.

Abgründe tun sich auch rund um die Geschehnisse im sogenannten Horror-Haus von Höxter auf. Der Fall kommt ins Rollen, als eine 41-jährige Frau im April an den Folgen von Misshandlungen stirbt. Über eine Kontaktanzeige soll sie in eine wochenlange Gefangenschaft gelockt worden sein. Unter Verdacht: Wilfried W. und seine Ex-Frau Angelika W.. Die Ermittler geben grausige Details bekannt: So soll das Paar eine zweite Frau umgebracht und die Leiche zerstückelt und verbrannt haben. Seit Oktober läuft der Mordprozess.