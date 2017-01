Washington #AlternativeFacts: Das Netz lacht über Trumps Berater-Team

Kaum ist Donald Trump im Amt, legt er sich mit den Medien an. Unterstützung erfährt er von seinem Sprecher Sean Spicer und seiner Beraterin Kellyanne Conway. Unfreiwillig sorgte sie für einen neuen Internet-Trend.

Comparing the crowds at Donald Trump’s and Barack Obama’s inaugurations https://t.co/U4dIVzCKbH pic.twitter.com/zf8hxVDMpO — The New York Times (@nytimes) 20. Januar 2017



Hillary is president right now. I choose to believe this. #alternativefacts — Full Frontal (@FullFrontalSamB) 22. Januar 2017

Money has nothing to do with Donald Trump's success. He won because of his lifelong dedication to politics. #AlternativeFacts — Chris (@ChrisCrocker) January 23, 2017

Everything is going to be okay. #alternativefacts — jon (@senderblock23) January 23, 2017

Dem Finanzamt schnell meine #alternativefacts mitteilen. — Patricia Cammarata (@dasnuf) January 23, 2017

Ich kann es schon kaum erwarten, ins Büro zu kommen. #alternativefacts — Cosmo Politin (@PolitinC) January 23, 2017

Erinnert Ihr Euch noch an die Leute, die vor der Wahl gesagt haben, Clinton und Trump seien gleichermaßen übel? #alternativefacts — Journelle (@journelle) January 23, 2017

Die Klausuren sind gerettet. Antworten sind nicht mehr falsch, sondern alternative Fakten. ??#alternativefacts #trump — Denise Marie (@denise_mariie) 23. Januar 2017

Meine Tochter bezeichnete soeben einen Löffel als Gitarre und freut sich auf ihren Job als Trumps Pressesprecherin. #alternativefacts — Jakob Adler ?? (@jakuuub) 23. Januar 2017

Kaum hat Donald Trump sein Amt als Präsident offiziell übernommen, setzt er den Stil seines Wahlkampfs fort. Kurz nach seiner Amtseinführung kritisierte er US-amerikanische Medien für ihre Berichterstattung während der Zeremonie. Angeblich hätten diese bewusst über geringere Zuschauerzahlen berichtet. Trump kündigte den Medien deshalb einen "andauernden Krieg" an. In der Kontroverse um diese angeblich falsche Medienberichterstattung hat nun Trumps Spitzenberaterin Kellyanne Conway nachgelegt - und damit unabsichtlich für großes Amusement im Netz gesorgt. Conway rechtfertige beim US-Sender NBC die Äußerungen von Trumps Sprecher Sean Spicer am Sonntag damit, dieser habe „alternative Fakten“ präsentiert.Die Zeitung vergleicht dabei die Zuschauerzahlen bei Trumps im Vergleich zu Obamas Amtseinführung vor acht Jahren. Trumps Sprecher Sean Spicer erklärte dagegen: „Das war die größte Menschenmenge, die jemals einer Amtsvereidigung beigewohnt hat. Punkt." Außerdem drohte er den anwesenden Journalisten bei einer Pressekonferenz: „Wir werden die Medien ebenfalls rechenschaftspflichtig machen. Das amerikanische Volk hat Besseres verdient.“Trump-Beraterin Conway verteidigte Spicer daraufhin, er habe "alternative Fakten" vorgelegt. Und damit war im Netz ein neuer Liebling geboren. Unter dem Hashtag #AlternativeFacts twitterten Tausende Menschen. #AlternativeFacts steht aktuell ganz oben auf der Trending-List von Twitter.