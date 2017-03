Medien Albtraum Home-Office: BBC-Experte wird vor laufender Kamera von Kindern unterbrochen

Professor Robert Kelly ist Experte des britischen TV-Senders BBC für Südkorea. Als ein Live-Interview in einer Morgensendung gibt, wird er in seinem Büro zuhause von seinen Kindern überrascht - das Video des "gescheiterten" Interviews geht anschließend viral.

Professor Robert Kelly ist ein Experte des britischen TV-Senders "BBC" für Asien-Themen, besonders für die Lage in Südkorea. In einer Morgensendung soll er einem Sprecher ein Interview geben, nachdem die Premierministerin Park Geun-hye verurteilt wurde. So weit, so seriös. Doch dann platzt erst ein Kind Kellys ins Live-Interview aus dem Homeoffice in Busan (Südkorea), danach folgt ein Säugling im Laufstuhl. Erstaunlich: Robert Kelly versucht dabei zunächst völlig ernst zu bleiben,Zunächst kommt ein Mädchen mit gelbem Pullover an den Schreibtisch, Kelly versucht einigermaßen erfolglos sie fortzuschieben. Doch damit nicht genug: Kurz darauf tapst ein Baby mit einem Laufstuhl durch die Tür. Verfolgt von einer hereinstürmenden Frau, die versucht, die Kinder irgendwie aus dem Zimmer zu bekommen. Spätestens jetzt dürfte das Interview gescheitert gewesen sein.Tatsächlich sorgte das ruinierte Interview für einen Internet-Hit. Das BBC-Video bei YouTube wurde bis Montagmittag fast 13 Millionen Mal angesehen. Arbeitende Eltern auf der ganzen Welt gratulierten Robert Kelly für seinen lockeren Umgang mit der Situation.Der britische "Telegraph" berichtet, Kellys Mutter Ellen vermutete, dass die Kinder des Professors es für ein Skype-Gespräch mit den Großeltern gehalten haben könnten - sie leben in Cleveland, Ohio (USA). Sie befand die Szene "urkomisch". Ein Sprecher der BBC sagte: "Wir sind dankbar über die professionelle Art von Professor Kelly. Das zeigt doch einfach, dass Live-Sendungen nicht immer ein Kinderspiel sind."