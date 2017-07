vor 22 Minuten AFP Berlin Ab Donnerstag Pandas für alle in Berlin: Meng Meng und Jiao Qing sollen die neuen Stars des Zoos werden

Nach schwierigen Verhandlungen und langem Warten ist Berlins neues Pandapärchen endlich da. Nach der offiziellen Begrüßung der beiden Bären durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Mittwochnachmittag sollen die Tiere der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Fragen und Antworten rund um die Tiere:

Was macht Pandas so besonders?

Mit weniger als 2000 Tieren in freier Wildbahn gehört der Große Panda zu den vom Aussterben bedrohten Arten. Nur wenige Zoos weltweit können ihr Publikum mit den niedlichen Bambusfressern locken, darunter war zuletzt keiner in Deutschland. China betrachtet die Ausleihe der Tiere als besondere Freundschaftsbekundung. Das Verleihen von Pandas gilt Peking als Geste des Wohlwollens - die Rede ist auch von Pandadiplomatie.

Wie kam der Berliner Zoo zu dem Pandapaar?

Von 1980 bis zum Sommer 2012 beherbergte der Zoo insgesamt bereits drei Große Pandas. Das bei den Zoobesuchern beliebte Männchen Bao Bao starb vor fünf Jahren im hohen Alter von 34 Jahren.



Paarungsversuche mit den früher verstorbenen Weibchen Tjen Tjen und Yan Yan waren erfolglos geblieben. Nach dem Tod von Bao Bao begann der Zoo damit, sich um neue Pandas zu bemühen. Seitdem liefen Verhandlungen auf diversen Ebenen. Sogar Bundeskanzlerin Merkel sprach das Thema bei einer ihrer Chinareisen persönlich an.

Unter welchen Bedingungen kamen die Tiere nach Berlin?

Zwei Dinge waren den chinesischen Leihgebern besonders wichtig - eine gute Unterbringung der Tiere in Berlin und die Unterstützung der chinesischen Bemühungen zum Schutz wild lebender Pandas. Der Zoo leiht die Tiere für mindestens 15 Jahre. Im Gegenzug zahlt er eine jährliche Gebühr 920.000 Euro im Jahr für beide Tiere. Zudem flossen zehn Millionen Euro in die neue Unterkunft namens Panda Garden. Die Anlage besteht aus zwei miteinander verbundenen Außen- und Innengehegen und beinhaltet Elemente chinesischer Architektur. Die Tiere bekommen einen eigenen Kletterwald.

Wer sind die beiden neuen Hauptstadtbewohner?

Die Pandas für den Zoo stammen aus der Zuchtstation nahe der Riesenmetropole Chengdu. In der Hoffnung auf einen Paarungserfolg kommen zwei geschlechtsreife Tiere in die Hauptstadt. Das Weibchen Meng Meng ist knapp vier Jahre alt und 77 Kilogramm schwer. Ihr Name lautet übersetzt Träumchen. Der fast sieben Jahre alte Jiao Qing heißt auf Deutsch Schätzchen und wiegt 108 Kilogramm. Die Tiere überstanden den Transport offenbar gut und lebten sich in den eineinhalb Wochen seit ihrer Ankunft schon ein wenig im Panda Garden ein. Vom Zoo veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen die Bären beim Futtern und Faulenzen im neuen Gehege.

Ab wann sind die Tiere zu sehen?

Nach der Begrüßung durch Kanzlerin Merkel, Chinas Präsidenten Xi und Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Mittwoch können alle Zoogäste die Pandas ab Donnerstag besuchen. Der Zoo richtet zu diesem Anlass ein dreitägiges Fest aus, das die Kultur und Geschichte Chinas zelebriert.