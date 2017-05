vor 2 Stunden dpa Colombo 91 Tote nach Unwettern in Sri Lanka - Opferzahl könnte weiter steigen

Die Zahl der Toten nach schweren Unwettern in Sri Lanka ist weiter gestiegen. Wie das Zentrum für Katastrophenmanagement am Freitagabend meldete, starben bisher mindestens 91 Menschen in dem südasiatischen Inselstaat. Mindestens 110 wurden vermisst.