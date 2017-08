vor 54 Minuten SK Lissabon 80 Waldbrände wüten in Portugal – Fast 3000 Feuerwehrleute im Einsatz

In Portugal wüten erneut schwere Waldbrände. Nach Angaben des Zivilschutzes bekämpften am Donnerstag fast 3000 Feuerwehrleute 80 Brände. Bereits im Juni hatten schwere Waldbrände tagelang in Portugal gewütet.