Kaum haben die Obamas das Weiße Haus verlassen, reißen sich die Verlage um die Rechte an ihren Erinnerungen. Für 65 Millionen Dollar sicherte sich eine Verlagsgruppe die Buchrechte - so viel wie noch nie für einen Ex-Präsidenten. Doch andere Politiker verdienten ebenfalls gut mit ihren Erinnerungen.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle haben einen neuen Buchvertrag. Die weltgrößte Verlagsgruppe Penguin Random House gab bekannt, dass sie die mit Spannung erwarteten Bücher beider Obamas herausgeben werde, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Die Verlagsgruppe sicherte sich demnach bei einer Versteigerung die weltweiten Rechte an den Werken. Einem Bericht der Zeitung „Financial Times“ zufolge will der Konzern, der mehrheitlich Bertelsmann gehört, dafür mehr als 65 Millionen US-Dollar, umgerechnet etwa 61 Millionen Euro, zahlen.Sollten diese Angaben stimmen, wäre das ein Rekord für ein Buch eines früheren US-Präsidenten. Es ist üblich, dass US-Präsidenten nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt ihre Memoiren veröffentlichen. Ob es sich bei den beiden Büchern, die die Obamas angekündigt haben, ebenfalls um Memoiren handelt, ist bislang unklar. Dass die Ehefrauen ehemaliger Präsidenten ebenfalls ihre Erinnerungen zu Papier bringen, ist dagegen seltener. Michelle Obama ist allerdings im Laufe der achtjährigen Amtszeit ihres Mannes, die im Januar endete, zu einer der beliebtesten Figuren der US-Politik geworden.Beide Obamas sind in Sachen Schreiben jedoch keine Anfänger. Barack Obama veröffentlichte bereits drei Bücher, die insgesamt mehr als vier Millionen Mal verkauft wurden. Seine Frau Michelle veröffentlichte 2012 mit "American Grown" ein Buch über den Gemüsegarten des Weißen Hauses und gesunde Ernährung, für die sich die ehemalige First Lady auch während der Präsidentschaft ihres Mannes immer wieder einsetzte. Das Geld, dass die Obamas für ihre Werke bekommen, soll nach Angaben der "New York Times" zu großen Teilen gespendet werden, unter anderem an die "Obama Foundation".Die Obamas sind nicht die einzigen politischen Figuren, die mit ihrem Namen und ihren Erinnerungen Geld verdienen. In Amerika gehört eine Biographie nach dem Ende einer Präsidentschaft quasi zum guten Ton und auch in Deutschland finden Memoiren, egal ob selbst, oder mit einem Co-Autor geschrieben, ein großes Publikum. Die Honorare können sich sehen lassen.Der frühere britische Premierminister Tony Blair soll einem Medienbericht zufolge einen Vorschuss von neun Millionen US-Dollar, umgerechnet gut sechs Millionen Euro, für seine Memoiren mit dem Titel "Mein Weg" bekommen haben. Dies berichtete 2007 auch ein Informant gegenüber der "New York Times". Nach einem harten internationalen Preiskampf, erhielten zwei Verlage der Gruppe Random House den Zuschlag für die Rechte für das Buch, das 2010 erschien.Mehr als 1,4 Millionen Mal wurde Bill Clintons Biographie "Mein Leben" verkauft. Der Verlag Knopf und Hutchinson zahlte dem einstigen US- Präsidenten rund zehn Millionen Dollar für seine Lebenserinnerungen.Altkanzler Gerhard Schröder galt und gilt als einer der streitbarsten Politiker der jüngeren deutschen Geschichte. Einigen Wirbel gab es auch um seine Autobiographie "Entscheidungen: Mein Leben in der Politik", das 2007, zwei Jahre nach seiner Kanzlerschaft, erschien. Die Rechte an Schröders Memoiren hatte der Hannoveraner Unternehmer Carsten Maschmeyer gekauft. In den Medien kursierten 2005, zur Zeit des Vertragsabschlusses zwischen Schröder und Maschmeyer, sowohl die Summen von zwei als auch einer Millionen Euro Honorar für Schröder.Die ehemalige First Lady, langjährige Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin der Demokraten 2016, Hillary Clinton, reiht sich ebenfalls in die Reihe der politischen Autoren ein. 2004 erschien ihre erste Autobiographie mit dem Titel "Living History", in der sie über ihre acht Jahre als First Lady im Weißen Haus berichtet. Dafür soll ihr der Verlag Simon und Schuster in New York ein Honorar in Höhe von acht Millionen Dollar, gut 7,25 Millionen Euro, gezahlt haben.George W. Bushs 2010 veröffentlichte Memoiren "Entscheidungspunkte" sollen dem früheren US-Präsidenten nach Angaben der "New York Times" rund zehn Millionen US-Dollar an Honorar eingebracht haben. Das Buch wurde weltweit mehr als zwei Millionen Mal verkauft.Wie viel seine Ehefrau Laura Bush für ihre 2010 erschienen Erinnerungen an die Amtszeit ihres Mannes genau bekommen hat, ist nicht bekannt. Insider berichteten der "New York Times" jedoch, dass Bush für "Spoken from the Heart" mehrere Millionen kassiert haben soll.