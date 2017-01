Vaterstetten 63-Jähriger Bayer hortet riesige Waffensammlung

Die Polizei teilte in ihrem Bericht mit, der Mann aus Vaterstetten hätte mit Waffen und Munition einen gesamten Campingbus füllen können.

Eine riesige Menge an Waffen und Munition hat die Polizei im Wohnhaus eines 63-Jährigen in Bayern sichergestellt. Mit dem Material hätte ein Campingbus komplett gefüllt werden können, teilten die Beamten am Dienstag mit. Für Teile des Arsenals habe der Rentner keine Erlaubnis gehabt.Ein Zeuge hatte die Beamten Montag auf den 63-Jährigen in Vaterstetten aufmerksam gemacht. „Polizeilich war der Mann bisher nicht in Erscheinung getreten“, sagte ein Sprecher. Gegen ihn wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Einzelne Waffenteile würden auch mit Blick auf einen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz genauer unter die Lupe genommen.