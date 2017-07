Am 25. Juli 1957 wurde der Einrichtung des Verkehrszentralregisters in Flensburg zugestimmt. Seit wann sammelt Flensburg Punkte, wie viele Deutsche haben einen Eintrag im Register und wie hieß die Vorgängerbehörde? Finden Sie in unserem Quiz heraus, was Sie über die Verkehrssünderdatei wissen.