Augsburg 52-Jähriger gesteht vor Gericht Tötung von Ex-Freundin und Sohn

Ein wegen zweifachen Mordes angeklagter Mann hat zugegeben, seine ehemalige Partnerin und den gemeinsamen Sohn erwürgt zu haben.

Zu Beginn des Prozesses vor dem Landgericht Augsburg sagte der 52-Jährige am Dienstag, dass er sich an Details des Verbrechens nicht erinnern könne. Auch einen Grund für die Gewalttaten nannte er nicht.Die Staatsanwaltschaft wirft dem Franzosen vor, die 36 Jahre alte Frau und den Siebenjährigen aus Eifersucht ermordet zu haben. Der Mann hatte früher mit seiner Ex-Partnerin in Südfrankreich gelebt, dann war die Mutter mit ihrem Sohn nach Oberbayern gezogen. In der Wohnung in Eching am Ammersee (Kreis Landsberg) war der Angeklagte im August 2016 zu Besuch.Damals soll er erfahren haben, dass die 36-Jährige mit ihrem neuen Freund zusammenziehen wollte. Dies soll zu dem Doppelmord geführt haben. Nach der Tat hatte der Mann einen Suizidversuch unternommen. Polizisten fanden den Mann Stunden nach der Gewalttat verletzt in der Wohnung der Frau. Die Strafkammer hat für den Prozess fünf Verhandlungstage eingeplant, für den 23. März ist das Urteil geplant.