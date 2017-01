Taiwan 50 Frauen tanzen für verstorbenen Lokalpolitiker an der Stange - mit Video

Der Trauerzug der anderen Art für einen verstorbenen Stadtrat hat in Taiwan für einigen Aufruhr gesorgt. Die Prozession aus insgesamt 200 Fahrzeugen wand sich über Kilometer durch die Stadt Chiayi.

50 knapp bekleidete Frauen, die auf dem Dach knallfarbiger Geländewagen zur Livemusik einer Band an der Stange tanzen: Ein fulminanter Trauerzug für einen verstorbenen Stadtrat hat in Taiwan für einigen Aufruhr gesorgt. Die Prozession aus insgesamt 200 Fahrzeugen wand sich über Kilometer durch die im Süden der Insel gelegene Stadt Chiayi, wie auf Bildern in sozialen Netzwerken zu sehen war.Viele Passanten blieben stehen, um das bunte Treiben mit ihren Smartphones aufzunehmen. Einige Motorradfahrer jagten dem Zug sogar hinterher, weil sie sich an der Trauerarbeit der Tänzerinnen für den Lokalpolitiker Tung Hsiang nicht sattsehen konnten, wie der örtliche Sender CTS berichtete.Tung war im Dezember im Alter von 76 Jahren gestorben. Der langjährige Lokalpolitiker galt als äußerst gesellig, nach Angaben seiner Familie liebte er Partys. Entsprechend fröhlich sollte deshalb auch sein letztes Geleit ausfallen, sagte sein Bruder Tung Mao-hsiung CTS: „Zwei Tage vor seiner Bestattung erschien er mir im Traum und sagte mir, dass er es genau so haben wollte“.Trauerzüge mit Poledance und sogar Strip-Einlagen sind in Taiwan keine Seltenheit. Sie sind Ausdruck einer Kultur, die gerne das Spirituelle mit durchaus irdischen Bräuchen mixt.