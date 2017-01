Panorama 427 Milliarden Dollar: Diese acht Männer haben fast soviel wie fünfzig Prozent der Restwelt

Die Summe ist kaum fassbar: 427 Milliarden Dollar. Wir zeigen Ihnen, wer die acht reichsten Männer der Welt sind - und versuchen, ihr Vermögen für sie plastisch darzustellen.

Weitere Informationen Oxfam-Studie: Wohlstandsschere so weit geöffnet wie nie

Das sind die acht reichsten Männer der Welt

Die neu vorgestellte Oxfam-Studie lässt aufhorchen: Demnach sollen die acht reichsten Männer der Welt insgesamt genauso viel wie die gesamte ärmste Hälfte der Menschheit. Das Entspricht ungefähr 3,7 Milliarden Menschen.Insgesamt können die Top-Acht ein Vermögen von 427 900 000 000 Dollar ihr eigen nennen. Zum Vergleich: Das ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt von Belgien aus dem Jahr 2013.Ein paar weitere Statistiken, um diese unglaubliche Zahl ein wenig greifbarer zu machen.Angenommen, man würde sich dieses Geld in 100-Dollar-Scheinen auszahlen lassen. Dann hätte das Geld hätte ein Gewicht von ungefähr 4 279 Tonnen. Das entspricht etwa 30 Blauwalen.Stapelte man das Geld aufeinander, hätte man einen Turm von knapp 427,9 Kilometer-Höhe. Damit würde es wohl mit einem Spaceshuttle zusammenstoßen, denn diese befinden sich meistens auf dieser Höhe – oder, man könnte den Burj Khalifa (828 Meter Höhe) ungefähr 517 mal aufeinanderstellen – dann käme man auf die gleiche Höhe.Das Geld hat ein Volumen von ungefähr vier Millionen Litern. Angenommen man würde das auf Kipplaster mit einem Ladevolumen von 45 Kubikmetern laden, dann bräuchte man 98 407 Laster.Damit nicht genug: Diese Laster, alle voll beladen und in Reihe gestellt, würde eine Strecke Konstanz bis Aaborg in Dänemark verstopfen. Das ist dann mal ein langer Stau.