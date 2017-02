Uelzen 250 Mal geschnappter Schwarzfahrer fliegt wieder aus IC

Ein schon 250 Mal geschnappter Schwarzfahrer ist von der Bundespolizei in Lüneburg erneut aus einem Intercity geworfen worden.

Insbesondere weil der polizeibekannte 68-Jährige zu allem Überfluss penetrant nach Alkohol und Urin roch, wollte der Schaffner ihn los werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Warum der Mann aus Uelzen immer wieder per Bahn nach Hamburg will, sei unklar. 250 polizeiliche Vorgänge, mehrere Haftstrafen und Beförderungsverbote hätten in den vergangenen drei Jahren keine Wirkung gezeigt.Auf dem Bundespolizeirevier Uelzen sei der notorische Schwarzfahrer, der auch durch Grölen, Beleidigungen und aggressives Verhalten auffalle, Stammkunde. Die Beamten kennen seine Personalien auswendig.