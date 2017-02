Rom 200 Papst-Plakate geklebt  Hinweise auf innerkirchliche Täter

Die Polizei von Rom sucht derzeit nach den Plakatklebern, die Papst Franziskus scharf kritisieren. Möglicherweise kommen die Täter aus Kirchen-Kreisen.

Die römische Polizei ist papstkritischen Plakateklebern auf der Spur. Die Ermittlungen zu den den unbekannten Tätern, die am Wochenende in der ganzen Stadt Plakate gegen den Papst geklebt hatten, gingen am Montag weiter. Die Fahnder werteten dafür auch die Aufnahmen von Überwachungskameras aus. Unter einem Bild von Papst Franziskus steht auf den Plakaten in römischem Dialekt: "Wo ist Deine Barmherzigkeit?" Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird zudem beschuldigt, "Priester entfernt, Kardinäle ignoriert und den Malteserorden enthauptet" zu haben. Das deutet auf innerkirchliche konservative Gegner hin.

Die Gemeinde Rom teilte mit, sie habe mehr als 200 Plakate entfernen lassen. Marc Ouellet, der Kardinalpräfekt der Bischofskongregation, hatte am Sonntag die "anonymen Methoden" der Plakatekleber verurteilt. Diese seien das "Werk des Teufels", der "spalten" wolle.