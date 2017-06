Baden-Württemberg 200 Jahre Fahrrad - Zahlen und Fakten zum Jubiläum des Drahtesels

Das Fahrrad feiert 2017 seinen 200. Geburtstag. Die Erfindung geht zurück auf Karl Drais, der am 12. Juni 1817 die erste Runde mit seiner später Draisine genannten Laufmaschine durch Mannheim fuhr. Wir haben einige Fakten rund ums Fahrrad in Baden-Württemberg für Sie zusammengestellt.

Aus Holz, 22 Kilogramm schwer und immerhin mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von bis zu 15 Stundenkilometern: Als Karl Drais (geboren am 29. April 1785) am 12. Juni 1817 - also vor 200 Jahren - durch Mannheim lief, haben seine Mitbürger wohl ziemlich gestaunt. Lief, weil es sich beim später Draisine genannten Ur-Fahrrad um eine Laufmaschine handelt, bei der man sich mit den Füßen vom Boden abstoßen musste. Pedale gab es erst deutlich später. Der gebürtige Karlsruher Drais gilt als Erfinder des Zweiradprinzips. Bisher kannte man nur Räder in einer Ache nebeneinander bei Kutschen und nicht hintereinander.Für seine erste, sieben Kilometer lange Fahrt von seinem Wohnhaus in den heutigen Mannheimer Stadtteil Rheinau hat Drais hin und zurück etwa eine Stunde benötigt. Drais wurde als überzeugter Demokrat in den Wirren der Badischen Revolution verfolgt, legte seine Adelstitel nieder - eigentlich war sein Name Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Drais von Sauerbronn - und verstarb verarmt im Jahr 1851.Seine Vorreiterrolle für den Siegeszug des Fahrrads bleibt allerdings unvergessen.