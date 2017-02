Wussten Sie, dass die britische Queen eine Ausbildung zur Automechanikerin und noch nie ein Interview gegeben hat? Wir haben diese und andere überraschende Fakten über Queen Elizabeth II. für Sie gesammelt. Am 23. Juni kommt sie nach Deutschland.

1. Die Queen hat in ihrem ganzen Leben nochgegeben.2. Sie besitztund ist die einzige Person Großbritanniens, die ohne Führerschein und Kennzeichen Auto fahren darf.3. Die Röcke und Kleider der Queen fliegen niemals hoch, da kleinesind. Das macht ihr Leben leichter. Bei Herzogin Catherine ist das inzwischen – nach einigen Höschenblitzern – auch der Fall.4. Jedes Kleid und jeder Hut werden5. Großbritanniens Königin ist ein6. Ihr Vermögen wird aufgeschätzt.7.hat die Queenund war damit wohl die erste Monarchin überhaupt. Seit 2007 gibt es einen königlichen YouTube-Kanal. Das beliebteste Video zeigt die Hochzeit von Enkel William und seiner Kate und ist über dreieinhalb Stunden lang.8. Queen Elizabeth ist ein9. Am 10. September 2015, gut zwei Monate nach ihrem Besuch in Deutschland, wird Queen Elizabeth II. mit 63 Jahren und 218 Tagensein. Damit ist sie die an Jahren älteste Monarchin der Welt.10. Seitist das britische Königshaus. Der welfische Kurfürst Georg Ludwig von Hannover bestieg 1714 als Georg I. den Thron in London. Wegen der deutschen Rolle im Ersten Weltkrieg änderte Georg V. im Jahr 1917 den Namen der Dynastie in Windsor.11. Die Queen kam als Elizabeth Alexandra Mary Windsor 1926 in Londonzur Welt.12. Queen Elizabeth und Prinz Philip haben vier Kinder: Prinz Charles, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward. Sie ist die erste britische Königin,13. Einenhat sich Italiens Nationalstürmerbei der Fußball-WM 2014 von der Queen gewünscht, falls sein Team Englands Nationalelf mit einem Sieg gegen Costa Rica die letzte Chance auf das Achtelfinale bei der WM rettet. Ob sie ihm denWunsch erfüllt hätte, wird ein Geheimnis bleiben: Costa Rica bezwang Italien mit 1:0.14. Im Zweiten Weltkrieg wurde Elizabeth zurausgebildet.15. Alle der über 5000 Schwäne Englands gehören formal der Königin.16. Es gibt 140 gemalte Porträts, elf Skulpturen und 23 Wachsfiguren der Queen.