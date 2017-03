Düsseldorf 15-jährige Jugendliche in Düsseldorf getötet

15-jährige Jugendliche in Düsseldorf getötet

Ein 16-Jähriger soll in Düsseldorf eine 15 Jahre alte Jugendliche getötet haben.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die junge Frau am Vortag tot auf dem Gelände einer ehemaligen Papierfabrik entdeckt. "Aufgrund der Gesamtumstände musste von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden", erklärten die Beamten.Am Tatort sei ein 16-Jähriger unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden, hieß es weiter. Die Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen am Nachmittag weitere Erkenntnisse mitteilen.