Die Verbindung von Friedrichshafen nach Altenrhein hält den Rekord als kürzester internationaler Linienflug. Jetzt dauerte ein Flug aber über eineinhalb Stunden länger als gedacht - Schuld waren das Wetter und ein Helikopter der Schweizer Luftwaffe.

So bringt man Flugstunden ins Logbuch ?



Flight PE203 from Friedrichshafen to St. Gallenhttps://t.co/EEGLJHFrB9 pic.twitter.com/0jLXVEypsB — FeMue (@femue) January 17, 2017

Außergewöhnlich lange

Sie hat für viel Aufsehen gesorgt, die Flugverbindung zwischen Friedrichshafen und Altenrhein bei St. Gallen. Der sogenannte Hüpfer-Flug ist seit November der kürzeste Linienflug der Welt. Keine zehn Minuten benötigen Fluggäste im Normalfall von einer auf die andere Bodensee-Seite. Doch jetzt kamen Wind, Eiseskälte und ein Schweizer Helikopter dazwischen.Der Flug verzögerte sich um mehr als eineinhalb Stunden und kreiste Minute um Minute über dem Schweizer Ufer des Bodensees. 1:40 Stunden mussten die Passagiere schließlich warten. In dieser Zeit wäre man auch von Zürich bis nach London geflogen. „Der Flieger musste in die Warteschleife, weil sich plötzlich Eis auf der Piste in Altenrhein gebildet hatte“, erklärt Thomas Mary, Sprecher der Betreiber-Fluggesellschaft People’s auf Nachfrage. Das Eis musste aus Sicherheitsgründen vollständig entfernt werden. Auf Radarbildern von „Flightradar 24“ lassen sich die Schleifen über St. Gallen erkennen.„Normalerweise geht das schneller, maximal 30 Minuten statt über eineinhalb Stunden“, berichtet Mary weiter. Aber das blitzartig entstandene Eis auf der Landebahn durch sehr starken Wind sorgte für Mühen. „Im Grunde war das einfach ein Wetterphänomen“, sagt Mary. Neben dem Sturm war für die Schneeverwehung auch ein Helikopter vom Typ „Super Puma“ verantwortlich. „Der startete wenige Augenblicke vor der Landung des Flugzeugs aus Friedrichshafen und deckte die Piste mit Pulverschnee ab“, so Mary.So landete die Maschine statt kurz vor 21 Uhr erst um 22.30 Uhr. Sollten sich die Passagiere Hoffnungen auf Entschädigungen machen, muss Thomas Mary sie enttäuschen: „Da ist nichts geplant, Sicherheit geht vor und das verstehen sicher auch die Fluggäste.“