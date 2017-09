Berlin ZDF weist Alice Weidels Kritik an Moderatorin mit Nachdruck zurück

Die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel hat am Abend die ZDF-Wahlsendung "Wie geht's, Deutschland" im Streit vorzeitig verlassen. Der Moderatorin wirft sie vor, parteiisch zu sein. Der Sender weist die Kritik zurück.

Konkreter Auslöser war die Forderung von CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer, sich vom Co-Spitzenkandidaten Alexander Gauland und dem Thüringer AfD-Landesvorsitzenden und Rechtsausleger Björn Höcke zu distanzieren.



Weidel verließ daraufhin wortlos ihren Platz am Stehpult der Gesprächsrunde mit insgesamt sieben Politikern. Unter Beifall und Johlen des Publikums verließ sie das Studio.





Scheuer hatte Höcke, der zum rechten AfD-Flügel gehört, als "Rechtsradikalen" bezeichnet, woraufhin Weidel die Runde verließ. Gegen Höcke läuft wegen mutmaßlicher Nähe zur NS-Ideologie ein Parteiausschlussverfahren, das derzeit aber ruht. In einer Rede hatte er im Januar eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert und unter Anspielung auf das Berliner Holocaust-Mahnmal von einem "Denkmal der Schande" gesprochen. Gauland habe Höcke als "Seele der AfD" bezeichnet, "für mich ist er einfach ein Rechtsradikaler" sagte Scheuer.Das ZDF hat Vorwürfe der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel zurückgewiesen, die Moderatorin Marietta Slomka habe eine Wahlsendung parteiisch und unprofessionell geleitet. ZDF-Chefredakteur Peter Frey erklärte dazu am Mittwoch, Slomka habe die Runde mit sieben Politikern und sechs Bürgern fair und gelassen moderiert. „Ich hoffe, dass bei künftigen Wahlformaten nicht Inszenierungen, sondern der politische Streit im Mittelpunkt steht.“ZDF-Chefredakteur Frey sieht keinen Anlass für solche Vorwürfe: „Wer austeilt, muss auch einstecken können. Das gehört zur Diskussionskultur in Talksendungen. Eine Livesendung zu verlassen, bringt zwar Aufmerksamkeit, verhindert aber eine politische Auseinandersetzung in der Sache. Die Kritik von Frau Weidel an der Moderatorin weise ich mit Nachdruck zurück.“ Regeln zur Frage, ob und wann Gäste eine Talksendung verlassen können, gibt es nach Angaben des ZDF nicht. Es sei auch vor der Wahlsendung am Dienstagabend nicht darüber gesprochen worden, sagte ein ZDF-Sprecher auf Anfrage.Nach der Sendung veröffentlichte Alice Weidel auf ihrer Facebookseite folgende Stellungnahme, in der sie ZDF-Moderatorin Marietta Slomka als "vollkommen unprofessionell" bezeichnet:Die AfD warf ZDF-Moderatorin Marietta Slomka anschließend in einer Erklärung Parteilichkeit vor. Der bekannte Medienwissenschaftler Jo Groebel bezeichnete den Ausstieg Weidels aus der Sendung dagegen als Wahlkampftaktik. Der "Eklat" sei "besonders während des Wahlkampfs ein naheliegendes Mittel, Aufmerksamkeit, Schlagzeilen, Emotionen und gegebenenfalls auch die Bestätigung von Opferrolle und 'Ausgrenzung' durch die 'Etablierten' zu bekommen. Das polarisiert und festigt die eigenen Reihen und Anhänger" sagte Groebel der "Heilbronner Stimme" (Donnerstagsausgabe).Von mehreren Teilnehmern der Talksendung gab es Kritik an der AfD-Spitzenkandidatin: „Wir sollten uns hüten, auf diese geplante, peinliche Inszenierung hereinzufallen“, schrieb Justizminister Heiko Maas (SPD) auf seiner Facebook-Seite. „Es ist ein billiger Trick von Rechtspopulisten, sich als Opfer darzustellen. In Wirklichkeit sind es geistigste Brandstifter. Demokraten debattieren, aber daran hat die AfD keinerlei Interesse.“Ebenfalls auf Facebook äußerte sich die Hamburger FDP-Landesvorsitzende Katja Suding: „Wenn Frau Weidel keine Kritik aushalten kann, ist sie für den Bundestag nicht geeignet. Wenn die AfD den Rechtsradikalen-Vorwurf ausblenden will, dann macht sie sich angesichts von Höcke, Poggenburg oder Gauland unglaubwürdig. Und wenn die Rechten glauben, mit Wegrennen aus Talkshows bekommt man Stimmen, sind sie auf dem Holzweg.“