Konstanz Verletzte bei Schießerei in Diskothek in Konstanz

Verletzte bei Schießerei in Diskothek in Konstanz

In einer Diskothek in Konstanz sind in der Nacht Schüsse gefallen. Nach Angaben der Polizei wurden dabei mehrere Menschen verletzt. Zunächst war die Situation aber noch unübersichtlich. Ob es auch Tote gab, war daher zunächst unklar.