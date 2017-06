vor 1 Stunde Elisabeth Schwind Exklusiv Gegenlicht dogumenta statt documenta – wo die Kunst vor die Hunde geht

Während sich in Kassel alles um die documenta dreht, bereitet sich New York auf die dogumenta vor. Dog wie Hund? Ganz genau – in der US-Metropole wird (ernsthaft) eine Kunstausstellung für interessierte Vierbeiner geplant. SÜDKURIER-Redakteurin Elisabeth Schwind hat sich darüber Gedanken gemacht.