St. Gallen Zwischen Schlamm, Punk und politischer Botschaft: Das war das Open Air St. Gallen

Das Open Air St. Gallen war in seiner Ausgabe von 2017 erstmals seit sechs Jahren nicht ausverkauft. Die Stimmung ist dennoch gut – trotz nur weniger musikalischer Höhepunkte und schlechten Wetters. Rückblick auf das Festivalwochenende in der Ostschweiz.

Petrus ist ein Punk. Pünktlich zum Auftritt der Toten Hosen beim Open Air St. Gallen brechen im Sittertobel die Wolken: Schlamm, Dreck, Angrölen gegen den Regen – das passt zum Selbstverständnis der Alt-Rocker aus Düsseldorf. Während die beiden Flaggen mit den Knochen-Adlern, das Symbol der Band, gehisst werden, ruft Sänger Campino: „Wenn es irgendwo egal ist, ob es regnet, dann ist das Schlammgallen.“ Schlammgallen. Längst ist es zum geflügelten Wort des Festivals geworden. Gefühlt regnet es jedes Jahr, tatsächlich nach einer nicht-repräsentativen Umfrage zumindest sehr oft.

Beim Konzert der Toten Hosen ist es vor der Bühne voll, auch wenn vorab viele Festivalfans die Stirn runzelten: „Die Hosen kommen, wir gehen“, singt eine Gruppe und stapft mit Gummistiefeln Richtung Zweitbühne, wo der britische Elektro-Virtuose Bonobo sein neues Album präsentiert. Die Toten Hosen kommen nicht bei allen an. Echte Punk-Fans können ihnen nur schwer verzeihen, dass ihr Lied „Tage wie diese“ zur Hymne für Bierfestzelte und CDU-Parteitage wurde. Die Toten Hosen sind – allen Selbstbekundungen zum Trotz – inzwischen eher bedächtig als anarchisch. Was erfolgreichen Musikern Mitte 50 nach 35-jähriger Karriere zugestanden werden darf. Zumal sie die vielen, die ihnen in St. Gallen zuhören, über zwei Stunden blendend unterhalten. Und dabei Charme und Lust auf eine große Feier mit den Fans versprühen, wie es sonst nur wenigen Künstlern während der vier Festivaltage gelingt. Dazu gehören eben „Tage wie diese“ und „Zehn kleine Jägermeister“. Aber auch das gemeinsame Feiern nach dem Auftritt mit den Fans vor deren Zelten, im Matsch mit Dosenbier – so viel Punk darf es dann doch sein. Den Foto-Beweis lieferten die Toten Hosen später im Netz.

Regen und kühle Temperaturen hin, Preise von über 200 Euro für Vier-Tages-Tickets und einige uninspirierte Auftritte her: Es findet sich kaum ein Besucher, der die Reise nach St. Gallen bereut. Die Stimmung ist ebenso friedlich wie ausgelassen. Auch wenn die Ausgabe 2017 mit durchschnittlich 29 000 statt möglicher 30 000 Gästen pro Tag knapp nicht ausverkauft ist. „Stimmung super, Musik und Wetter durchwachsen“, lautet der Tenor des Publikums. Es fehlt an echten Ausreißern nach oben. Um positive Überraschungen zu erleben, müssen Musik-Fans auf die kleinere Sternenbühne ausweichen – hier bleiben sie dank Zeltdaches immerhin trocken. Mit den Indie-Folk-Rockern Bear’s Den und der Frauen-Post-Punk-Band Savages gibt es dort zwei – wenn auch gänzlich verschiedene – musikalische Kleinode zu sehen und hören.

Mädchenschwarm mit Botschaft

Der Samstag gehört dann einem großen Schatz. So sehen das zumindest viele junge Frauen, die den Auftritt von Bastille („Pompeii“) aus nächster Nähe erleben wollen und der vierköpfigen englischen Band mit den Fingern geformte Herzchen zuwerfen. So wie sie das bereits am Vortag beim 24-jährigen Singer-Songwriter George Ezra („Budapest“) getan haben, dessen Stimme eher nach 42 Jahren, vielen Zigaretten und Whiskey klingt. Bastille ist, optisch wie musikalisch, vor allem: Dan Smith, der aus London stammende kreative Kopf und Gründer. Spätestens als er dem Publikum zuhaucht, „’Tschuldigung, mich Schwiizerdeutsch is scheisse“ und kurz darauf ein Bad in der Menge nimmt, hat er es in der Tasche. Auch wenn man bei Smith nicht ganz sicher sein kann: Will er Justin Bieber sein, oder eine politische Botschaft im Rock-Gewand vermitteln? Für ersteres sprechen das Schwarm-Potenzial, sein Aussehen und die Bewegungen auf der Bühne.

Für letzteres die vielleicht einmal zu oft geschilderte Abneigung gegen aktuelle politische Entwicklungen; namentlich gegen US-Präsident Donald Trump und Großbritanniens Premierministerin Theresa May.

Die laut Smith „schwermütigsten Lieder aller Zeiten“ klingen dennoch stets fröhlich und tanzbar, was vielen eine willkommene Abwechslung zum Auftritt von Alt-J ist. Die Alternative-Folk-Band ist außergewöhnlich, musikalisch auch außergewöhnlich gut. Aber für ein Festival wie dem Open Air St. Gallen wohl etwas zu verstiegen, sodass bei den Fans mehr Frage- als Ausrufezeichen bleiben. Nicht nur wegen der unklaren Aussprache ihres Bandnamens. Ein Fan meint, es zu wissen: „Alt-J ist ein Tastaturkürzel auf dem Mac-Computer und steht für das Delta-Zeichen, deshalb sage ich Delta.“

Weniger nachdenklich, dafür aber umso besser gelaunt, präsentiert sich Beth Ditto. Auf die Bühne kommt die ehemalige Frontfrau von Gossip, die jetzt solo unterwegs ist, mit einem munteren Mix aus Deutsch und Englisch und der Ansage: „Hier kommt die Adele für Arme!“ Die gute Laune verliert sie nur während der musikalischen Drohungen an ihren Liebhaber, sie bloß nicht zu verlassen. Die Fans profitieren von dieser stimmgewaltigen Energie, Dittos Auftritt ist einer der Höhepunkte am Samstag der in der späten Nacht mit dem Auftritt der Deutsch-Rap-Combo Beginner endet.

Das Festival geht dagegen weiter. Erst als am Sonntag die blutjunge Neuseeländerin Lorde mit viel Drama in der Stimme und die schottische Rock-Band Biffy Clyro mit viel nackter Haut die Besucher aus dem Festivalleben entlässt, machen diese sich auch rasch auf den Heimweg. Übrig bleiben: Ein alles in allem gelungenes Schlammgallen, ohne große Ausreißer nach oben oder unten. Lange Zeit zum Durchatmen haben die Techniker nicht.

Noch in der Nacht auf Montag wurde alles abgebaut und weitertransportiert. Nach Frauenfeld, dort beginnt ab Mitte der Woche das Open Air auf der Allmend. Auch in St. Gallen schaut man bereits nach vorne: Eine Künstlerin aus London hat das Plakat für 2018 bereits gestaltet, die ersten Tickets werden verlost.

Die Festival-Bilanz