Kunst Zwischen Großstadtrausch und Naturidyll  Ernst Ludwig Kirchner im Kunsthaus Zürich

Das Kunsthaus Zürich zeigt in einer neuen Ausstellung 160 Werke aus den Berliner Jahren des expressionistischen Künstlers Ernst Ludwig Kirchner (1880 bis 1938). SÜDKURIER-Redakteur Siegmund Kopitzki hat sich die Ausstellung angesehen – Fazit: Hingehen lohnt sich. Zu sehen sind Kirchners Meisterwerke bis 7. Mai 2017.

Während des Ersten Weltkriegs verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Ernst Ludwig Kirchner dramatisch. Angst vor dem Militärdienst, Drogen- und Medikamentenmissbrauch führten den Leitwolf der Künstlergruppe „Brücke“ an den Rand des körperlichen und psychischen Zusammenbruchs. Aufenthalte in diversen Kliniken brachten keine Besserung. Im Sommer 1917 reiste Kirchner nach Davos. Auch der Aufenthalt in den Schweizer Bergen änderte wenig am Krankheitsbild. Im Herbst des gleichen Jahres begab er sich auf Anraten des Architekten Henry van de Velde in die Klinik „Bellevue“ in Kreuzlingen (Thurgau). Über seinen Zustand schrieb er: „… und lange reicht’s bei mir nicht mehr.“

Schwankend zwischen Hoffnungslosigkeit und neuem Lebensmut bestellte er bald Keilrahmen und Farben, um zu malen. Es entstanden Ölbilder, die den Klinik-Alltag und die persönlichen Kontakte Kirchners in jener Zeit dokumentieren. Vor allem aber gelangen ihm – neben anderen Arbeiten – einige Porträt-Holzschnitte, die zum Bedeutungsvollsten seines grafischen Schaffens gehören. Im Schneiden der Druckstöcke fand er eine Ausdrucksmöglichkeit, die trotz seiner Schwäche eine gültige Bildgestaltung erlaubte.

Der Aufenthalt im Thurgau, der im Juli 1918 endete, hatte einen Heilungsprozess bewirkt, der es Kirchner erlaubte, den Wohnsitz von Berlin nach Davos zu verlegen. In der Bergwelt vollzog sich ein Stilwandel in seiner Kunst. Das Bauernleben begann ihn zu interessieren, es kam zu einer Beruhigung in der Malweise, zu einer teppichhaften Flächigkeit, die Bilder wurden bunter, der Künstler entwickelte eine Vorliebe für Rosa und Violett. – Die Nachgeborenen werden seine Alpenmalerei in einem Atemzug mit den großartigen Werken von Ferdinand Hodler, Giovanni Giacometti und Giovanni Segantini nennen.

In der Zürcher Ausstellung „Großstadtrausch/Naturidyll. Kirchner – Die Berliner Jahre“ mit 160 Gemälden, Pastellen, Zeichnungen, Druckgrafiken, Skizzenbüchern und einer Auswahl von Stoffarbeiten, Skulpturen und Fotografien gehen die Kreuzlinger Holzschnitte leider unter. Lediglich ein Porträt von van de Velde und von Eberhard Grisebach (beide 1917) dokumentieren diese Lebensphase des berühmtesten der deutschen Expressionisten. Allerdings hat Sandra Gianfrede, Kuratorin der Ausstellung, Werke aus Kirchners frühen Davoser Jahren in den chronologisch aufgebauten Parcours aufgenommen, darunter die unmittelbar nach Ende seines Aufenthaltes in Kreuzlingen entstandene, perspektivisch an Vincent van Gogh und farblich an Henri Matisse angelehnte „Alpküche“ (1918).

Das ist nicht alles. Während der ersten Wochen im Bellevue beschäftigte sich Kirchner mit der „Apokalypse“ und entwarf daraus dann zwölf Szenen, aus Materialnot auf der Rückseite von ärmlichem Zigarettenpackungspapier. Offensichtlich lag ihm die „Darstellung des eigenen Erlebens im Gewand eines historischen Textes“, wie Günther Gercken im Ausstellungs-Katalog schreibt. Diese Arbeiten, bei denen er wohl auch die Holzschnitte zur Apokalypse des von ihm geschätzten Albrecht Dürer vor Augen hatte, werden nun in Zürich erstmalig im Kontext einer musealen Kirchner-Schau präsentiert.

Aber das eigentliche Thema der Ausstellung liegt zeitlich davor, inhaltlich sowieso. Es geht in Zürich um die Berliner Jahre Kirchners einschließlich des Inspirations-Ortes Fehmarn. Also um die Spanne von 1911 bis 1914, wobei die künstlerischen Anfänge in Dresden und damit die Zeit der „Brücke“ berücksichtigt werden: Darstellungen des Straßenlebens in der sächsischen Stadt, aber auch idyllisch anmutende Strand-Szenen und Skizzen von Liebespaaren, die Kirchner schon damals auf der Ostsee-Insel gemalt hatte. „Marcella“ (1910) empfängt nicht von ungefähr den Besucher am Anfang der Ausstellung.

Das auf einem Sofa neben einer Katze kauernde Mädchen war die Tochter eines Artisten. Kirchner mied professionelle Modelle, er bevorzugte „Bewegung ohne Atelierdressur“, wie er bekannte. Er suchte nach dem Unverbildeten, deshalb lehnte er eine akademische Ausbildung ab. Ihm ging es darum, das Ursprüngliche im Menschen wiederzuentdecken. Reinheit strebte er in der Farbe an, die er im „Marcella“-Porträt ungebrochen, stark kontrastierend verwendete. Nicht zuletzt aus seinem Studium des Tanzes hat er die menschliche Anatomie für sich neu definiert, es darf auch von „moderner Physiologie“ gesprochen werden – Kirchners Lebensgefährtin und Modell Erna Schilling war Tänzerin. Zur Auswahl der Zürcher Ausstellung gehören daher folgerichtig auch Darstellungen des Tanzes („Tanzpaar“, 1914).

Auf dieser Einsicht beruht die zentrale These der Zürcher Ausstellung: Berlin und die Insel Fehmarn, Großstadt und Naturidyll, werden im Werk von Kirchner zu Unrecht als Gegenpole angesehen, so Sandra Gianfrede: Auf der einen Seite das frenetisch-nervöse Metropolen-Dasein – Berlin hatte in den 1910er-Jahren zwei Millionen Einwohner –, auf der anderen die Erholung in ländlicher Stille; hier die Misere und Entfremdung des Städters, dort das harmonische Leben in Einheit mit der Landschaft. Vielmehr handelt es sich bei Kirchners Berliner Straßen-Szenen um eine „Ästhetisierung der Großstadt“ und um „das Erlebnis der Bewegung“, für die er entsprechende Stilmittel fand.

Das Studium des Menschen in Bewegung, wenngleich weniger durchdrungen vom rasenden Stillstand der Zeit, war es auch, das Kirchner auf Fehmarn beschäftigte – und weniger lebensreformerisches Gedankengut oder das Thema „Flucht aus der Zivilisation“, wie oft gesagt wird. Gleichzeitig hat er sich mit einer anderen Art von Raumerfahrung auseinandergesetzt, als er diese in der Großstadt erleben konnte – als Beleg dazu kann der „Leuchtturm Staberhuk, Fehmarn“ (1912) dienen. Beide Orte dokumentieren im Übrigen Kirchners Streben nach einem Dasein außerhalb der bürgerlichen Konventionen, wofür sein unverblümter Umgang mit der Sexualität steht, der Drogenkonsum, aber auch das Wohnatelier – Zürich zeigt hier sowohl ein „Selbstbildnis im Morphiumrausch“ (1917) als auch die Rekonstruktion des Berliner Ateliers.

Die überlangen Figuren der Großstadt, die Huren mit ihren Freiern, die Dandys und Kokotten („Die Straße“, 1913) mit ihren für Metropolen signifikanten Bewegungsmustern der Kollision, sind im Prinzip von derselben zeichnerischen Dynamik durchwirkt wie die intimen Strand-Szenen auf Fehmarn mit der Ästhetik der Körper-Reihung („Drei Badende“, 1913), nur hat sich die schraffierte Kontur der Natur hier auf die Haut des Großstadtdschungels übertragen. Ob gar von einer „Rückverwandlung der Stadt in Natur“ gesprochen werden kann, wie es die Berliner Kunsthistorikerin Katharina Sykora in einem frühen Aufsatz tut, sei dahingestellt. Aber darin hat sie recht: Die Berlin-Bilder Kirchners lesen sich auf dem Hintergrund der Fehmarn-Bilder keineswegs apokalyptisch. Nicht der Schrecken der Stadt, der Natur und des ewig Weiblichen als potenzierte, zerstörerische Vision wird beschworen, sondern das Erhabene – eine Wahrnehmungsweise, die dem ästhetischen Umgang mit dem Unbegreiflichen in der Natur entlehnt ist.

Zur Person

„Großstadtrausch/Naturidyll. Kirchner – Die Berliner Jahre“ – zu sehen im Kunsthaus Zürich, bis 7. Mai 2017. Geöffnet Freitag bis Sonntag sowie Dienstag von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 20 Uhr, vom 14. bis 17. April und am 1. Mai von 10-18 Uhr. Der Katalog kostet 25 Schweizer Franken. Weitere Informationen auf www.kunsthaus.ch

Ernst Ludwig Kirchner wurde 1880 in Aschaffenburg geboren, er starb 1938 in Frauenkirch-Wildboden (Davos/Schweiz). Kirchner zählt zu den wichtigsten Vertretern des Expressionismus. Er wirkte als Maler, Grafiker und Bildhauer und war 1905 Gründungsmitglied der Dresdner „Brücke“. Als Kriegsfreiwilliger geriet er in Abhängigkeit von Drogen, sodass er wieder entlassen wurde. Nach einer langen Leidenszeit verließ er Berlin und zog 1917 nach Davos. Zu seinen Themen gehörten Aktmalerei, Porträts, Landschaften, Stadtansichten und das Varieté. 1937 brandmarkten die Nazis seine Werke als „entartet“. Ein Jahr darauf nahm er sich das Leben.