Bonndorf Zwei Spätwerke von Schubert und Schostakowitsch wecken tiefe Emotionen

Kompositionen, die Schubert und Schostakowitsch kurz vor ihrem Tod geschrieben haben, erklingen beim Konzertabend mit dem Belcea Quartet im Schloss Bonndorf. Sie zeigen eine recht unterschiedliche Herangehensweise an die großen Fragen des Lebens.

Es war kein leichter Unterhaltungsabend. Der Erwartung dieser schweren Kost war es vielleicht geschuldet, dass einige Plätze frei blieben. Die jeweils letzten Quartette der Komponisten Franz Schubert und Dimitri Schostakowitsch sind angesichts ihres sich nähernden Todes von der Fragestellung um Sinn, Schicksal und Akzeptanz des Lebens geprägt. Entsprechend ihrer individuellen Erfahrungen fallen die Antworten darauf unterschiedlich aus.

Das Belcea Quartet musiziert seit 1994 gemeinsam und findet in der Internationalität der Besetzung seine Offenheit, die sich im Repertoire von der späten Klassik bis zur Romantik und der Uraufführung zeitgenössischer Kompositionen widerspiegelt. Wichtige Impulse für ihre Arbeit erhielten die Musiker von ihren Mentoren, dem Alban Berg und dem Amadeus Quartett. Ihre hohe künstlerische Wertschätzung erfahren sie, indem sie am Wiener Konzerthaus mit dem Artemis Quartett in Residenz stehen und in der neuen Spielzeit als Artist in Residence am Pierre Boulez Saal in Berlin engagiert sind. Zahlreiche Preise, unter anderen der Grammophon Award und der Echo Klassik, schmücken ihren Werdegang.

An den Beginn des Konzertes stellte das Belcea Quartet Schuberts Quartett Nr. 15 in G-Dur. Zwei Jahre vor seinem Tod, er lebte von 1797 bis 1828, komponierte er dieses Werk, durchsetzt vom Kampf der Gegensätze zwischen Licht und Schatten, Hoffnung und Verzweiflung. Alternierend zwischen Dur und Moll werden die Leichtigkeit und der Übermut immer wieder durch scharfe Einwürfe und dramatische Wendungen gebremst. Den Musikern gelingt es, Klangbilder zu malen. Süße Erinnerungen wie aus weiter Ferne, in der Zwiesprache der Instrumente, tänzerisch verträumt, werden mit Dramatik zurück in die Gegenwart gezwungen. Ohne theatralische Gesten vermögen die Künstler diesen intensiven Kampf der Emotionen von Gelassenheit und Schwere zusammenzuhalten und zum erlösenden Ende in Dur zu bringen.

Das Streichquartett Nr. 15 in es-Moll von Dimitri Schostakowitsch (1906 bis 19759, in seinem letzten Lebensjahr geschrieben, stellt sich in ganz anderer Art dar. Kein Kampf der Gegensätze findet statt, die Luft scheint im Raum zu erstarren – ein komplettes Quartett im Adagio, eine Herausforderung für Musiker und Zuhörer. Eine düstere Entwicklungslosigkeit macht sich breit und erzeugt eine schwermütige Stimmung. Jedes Instrument versinkt einzeln in seinen Gram. Erst später treffen sich die Gedanken wieder und sichtbares Grauen wird von grotesken Einwürfen durchbrochen; wunderbar musiziert vom Cellisten die klagende Stimme im Legato, das Flüstern aller Instrumente im Sotto Voce, eine sehnsuchtsvolle Melodie im Viola, ein schmerzvoller Aufschrei der Violine. Das Ganze erstirbt zuletzt mit einem schwachen Glimmen der Hoffnung im Ausklingen des Trillers in Dur. Kann die Trauer überwunden werden? Mit diesem Gedanken entlässt das Belcea Quartet seine Zuhörer in den Abend.