Konstanz Yuka Yanagahira: "Ich darf als Japanerin das deutsche Musiktheater repräsentieren"

Die japanische Sopranistin ist die Gesangssolistin in der Konstanzer Theaterproduktion "Alla fine del mare" und singt dort Teile aus Verdis "La Traviata"

Frau Yanagihara, wie fühlen Sie sich mit Ihrer zentralen Rolle in diesem Stück?

Ich freue mich jedes Mal drüber, diese Rolle zu singen. Die gemeinsame Arbeit mit Anna-Sophie Mahler ist sehr inspirierend und wir haben zusammen erarbeitet, wie und was ich in jede Szene zu tun habe und was ich dem Publikum geben kann. Sowohl der Chor als auch ich als Sopranistin wollen in jeder Szene natürlich und glaubwürdig spielen. Wenn wir es alle zusammen schaffen, genau so zu spielen, wie wir es mit unserer Regisseurin erarbeitet haben, dann wird unser Stück „Alla fine del Mare“ spannend.

Sie müssen sich ja auch weitgehend entkleiden. Ist das nicht schwierig in diesem kleinen Theater?

Nein, es ist nicht schwierig. Wenn die Szene in das Stück passt, spielt es für mich keine Rolle, was und wo ich spiele.

Wie fühlen Sie sich beim Singen? Die Raum-Akustik ist nicht gerade auf Oper ausgerichtet?

Ich habe bis jetzt kein Problem gespürt. Ich glaube, die Gesangsstimme klingt schön im Raum, nicht nur meine Stimme, auch die Stimmen des Chors.

Bekommen Sie während des Singens und Spielens mit, wie das politische Musiktheater-Stück die Zuhörer erreicht?

Nein, wir bekommen nichts mit. So lange das Publikum keine Tomaten nach uns wirft, denke ich, dass sie sich für unser Stück interessieren. Wenn man wissen möchte, wie sie das Stück finden, muss man sich nach der Vorstellung mit den Zuhörern unterhalten.

Sie sind mit dem Stück zum „Biennale Teatro Venice“ eingeladen. Freuen Sie sich auf Italien?

Ja, ich freue mich darauf. Ich freue mich auch, dass ich als Japanerin in der Präsentation „Deutsches Musiktheater“ mitwirken darf. Ich habe während meines Berufslebens viele Musiktheater-Stücke in Deutschland gemacht. Als Sängerin habe ich hier die Möglichkeiten und sehr viel Freiheit bekommen, zu spielen und mich auszudrücken.

Zur Person

Yuka Yanagihara, japanische Sopranistin, studierte Gesang in Okinawa (Japan) und in Berlin. Sie wirkte in etlichen Opern mit, darunter als Pamina in Mozarts „Zauberflöte“, als Mimi in Puccinis „La Bohème“ (Brandenburg) oder als Amina in Bellinis „La Sonnambula“ (Münchner Kammerspiele).