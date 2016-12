Xavier Dolans überhitztes Familienporträt

Der Film „Einfach das Ende der Welt“ des ewigen kanadischen Regiewunderkinds spaltet das Publikum

Was lässt man auf ein überwältigendes Meisterwerk folgen? Im Falle von Xavier Dolan, der vor zwei Jahren mit „Mommy“ für noch mehr Furore sorgte als mit den vier vorangegangenen Filmen, auf jeden Fall einmal mehr etwas ganz Neues. „Einfach das Ende der Welt“ ist nach „Sag nicht, wer du bist“ der zweite Film des gerne als „Regie-Wunderkind“ bezeichneten, immer noch erst 27-jährigen Kanadiers, der nicht auf einer eigenen Idee, sondern einem Theaterstück basiert. In diesem Fall das gleichnamige Werk des Franzosen Jean-Luc Lagarce aus dem Jahre 1990.

Nach zwölf Jahren Abwesenheit und nur vereinzelten Postkarten kehrt der junge Schriftsteller Louis (Gaspard Ulliel) zu seiner Familie in der Provinz zurück, um seinen bevorstehenden Tod zu verkünden. In jeder Hinsicht kein leichter oder erfreulicher Besuch. Und die Tatsache, dass von seiner exaltierten Mutter (Nathalie Baye im schrillen Diva-Modus) und der jüngeren Schwester Suzanne (Léa Seydoux) bis hin zum aufbrausenden Bruder Antoine (Vincent Cassel) und dessen Louis’ noch unbekannter Frau Catherine (Marion Cotillard, dieser Tage auch in „Allied“ und „Assassin’s Creed“ im Kino zu sehen) alle mindestens so sehr mit ihren eigenen Befindlichkeiten beschäftigt sind wie der 34-Jährige selbst, macht die Sache keinen Deut leichter.

Obwohl Theater-Autor Lagarce selbst HIV-positiv war, betont Dolan in Interviews, dass er „Einfach das Ende der Welt“ auf keinen Fall als Film über Aids verstanden wissen will. Wann und woran sein Protagonist sterben wird, ist vielmehr nur eine von vielen Tatsachen, die dem Zuschauer hier vorenthalten werden. Die vielen offenen Fragen sorgen im Kino für ein hohes Maß an Irritation, und das bisweilen wenig nachvollziehbare, nicht selten hyper-emotionale Verhalten sämtlicher fünf Protagonisten kann einen mitunter durchaus in den Wahnsinn treiben.

Doch wie der Regisseur aus all den unausgesprochenen Verletzungen und Konflikten mit seinen liebsten Stilmitteln wie kontrastreichen Farben, Ultra-Nahaufnahmen und knalligen Pop-Songs ein klaustrophobisch-überhitztes Familienporträt macht, lässt einen zumindest nie kalt. Gerade weil sich Beklemmung und Verkrampfung aufs Publikum übertragen, werden sie auf ungewöhnliche und reizvolle Weise greifbar. Dass das nicht jedermanns Geschmack ist, versteht sich von selbst, und tatsächlich spaltet „Einfach das Ende der Welt“ sein Publikum. Zur Weltpremiere in Cannes etwa gab es hämische Kritiken und Buhrufe, aber wenige Tage später auch den Großen Preis der Jury. Doch gerade dass sich Dolan traut, zu überraschen und vor den Kopf zu stoßen, macht ihn zu einem so ungewöhnlichen und spannenden Regisseur. Dass er 2017 mit seinem englischsprachigen Debüt „The Death and Life of John F. Donovan“ schon den nächsten Film in die Kinos bringt, ist also Grund zu großer Vorfreude..

Abspann

Originaltitel: Juste la fin du monde

Regie: Xavier Dolan

Darsteller: Gaspard Ulliel, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Marion Cotillard

Produktionsland: Kanda und Frankreich 2016

Länge: 97 Minuten

FSK: ab 12 Jahre

Fazit: Ein anstrengendes und überhitztes, aber gerade deswegen sehenswertes Familiendrama mit Star-Besetzung.