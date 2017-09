vor 1 Stunde Christine Richard Exklusiv Literatur Winter im Montafon – die Ferien des Mr. Hemingway

Das Montafon in Österreich war für den US-Schriftsteller Ernest Hemingway (1899 – 1961) ein wahres Paradies. Zwei Winter verbrachte er in dem Tal – was er dort erlebte, verewigte er auch in seinen Werken. SÜDKURIER-Autorin Christine Richard hat nachgeforscht.