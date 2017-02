Kultur Wie sich Frankreich auf die Frankfurter Buchmesse vorbereitet

Frankreich ist in diesem Jahr Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse. Die Branche bereitet sich jetzt schon auf den Auftritt in der Main-Metropole vor. SÜDKURIER-Redakteur Siegmund Kopitzki ist aus diesem Anlass nach Paris gefahren

„Es roch nach Braten, geheimnisvollen Essenzen und schwärzlich verglimmenden Gauloises. Befrackte Kellner balancierten bedrohlich schaukelnde Tellerpyramiden, soignierte Herren, Träger berühmter Namen, aus Frankreichs Literatur wechselten historische Worte …“ So schalkhaft beginnt der mit „Bratenduft des Ruhms“ überschriebene Beitrag aus dem Jahre 1953 im Magazin „Der Spiegel“ über die Vergabe des schon damals bedeutendsten Literaturpreises, den die „Grande Nation“ Frankreich zu vergeben hat. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beitrags war der „Prix Goncourt“, um ihn geht es, 50 Jahre alt. Das Jubiläum wurde demnach spektakulär gefeiert.

Auch 114 Jahre nach der Erstvergabe (an John-Antoine Nau) gilt der „Prix Goncourt“ als der wichtigste Literaturpreis Frankreichs. Edmond de Goncourt, der Ältere der Brüder Goncourt, bestimmte 1896 in seinem Testament, dass sein Vermögen zur Gründung einer literarischen Gesellschaft verwendet werden solle, die jedes Jahr einen Roman-Preis verleiht. Die Auswahl sollte während eines literarischen Diners erfolgen. Edmonds letzter Wille wurde erfüllt – nach wie vor ist die Preisverleihung an diese Tradition gebunden.

Die zehn Akademie-Mitglieder treffen sich zum Abendessen im Pariser Feinschmecker-Lokal „Drouant“ unweit der Oper. Im ersten Stock wird ein Tisch mit dem Silberbesteck gedeckt, auf dem die Namen der Mitglieder eingraviert sind, die es benutzt haben – Jury-Mitglied Lucien Descaves behielt es 50 Jahre lang. In Champagner-Laune werden mögliche Preisträger diskutiert. Der Sieger – im vergangenen Jahr die franko-marokkanische Autorin Leïla Slimani – erhält einen symbolischen Scheck über zehn Euro. Die finanzielle Bedeutung des Preises ergibt sich aus der Auflagenhöhe, die jeder „Prix Goncourt“ automatisch garantiert. Slimanis Roman „Chanson douce“ entwickelte sich mit einer Auflage von 80 000 Exemplaren allerdings schon vor der Auszeichnung zu einem Bestseller.

Heute riecht es nicht mehr ordinär nach Küche, wenn man das „Drouant“ auf der Pariser Place Gaillon betritt. Aber mit einem Glas Champagner in der Hand darf der Besucher am „Bratenduft des Ruhms“ schnuppern: Ein in die Wand gelassenes Regal enthält die prämierten Romane; eine Foto-Montage erinnert zudem an die ehrenamtlich tätigen Jury-Mitglieder – zurzeit sind auch Éric-Emmanuel Schmitt und Tahar Ben Jelloun dabei.

Die Sieger-Romane werden in der Regel ins Deutsche übersetzt. In diesem Jahr ist es ein doppeltes Muss, Übersetzungen abzuliefern: Frankreich ist Ehrengast der Frankfurter Buchmesse (11. bis 15. Oktober). Und die Verlage liefern. An die 1400 Übersetzungen aus dem Französischen sollen präsentiert werden, wie Paul de Sinety, Generalkommissar von „Francfort en français“ am mythischen Ort „Drouant“ – ja, bei einem Abendessen – mitteilte. Etwa 60 Autoren werden demnach im Herbst allein aus Frankreich in die hessische Main-Metropole reisen.

Der Ehrengast-Auftritt bildet den Höhepunkt eines französischen Kulturjahres mit einem spartenübergreifenden Programm, das gemeinsam mit dem „Institut français Deutschland“ umgesetzt wird. Mehr als 300 Veranstaltungen sind bundesweit geplant. Dabei sind schon vor der Buchmesse einige Höhepunkte zu erwarten – so etwa das Literaturfest LitCologne (7. bis 18. März) sowie die Tour d’Allemagne französischer Autoren – beginnend in Düsseldorf, wo die Tour de France startet.

Der Ehrengast der Buchmesse hat die Chance, internationale Netzwerke knüpfen, sein Lizenzgeschäft zu intensivieren und sich auch über die Literatur hinaus als Kulturnation zu präsentieren. Diese Chance werden die Franzosen gewiss nutzen. Insgesamt gibt es in Frankreich 50 000 Buch-Verkaufsstellen, darunter 3000, die ihren Umsatz hauptsächlich mit Büchern machen. Davon wiederum sind 1000 echte Buchhandlungen.

Paris hat hier die Nase vorn. Die Metropole hat auch viele Fachbuchhandlungen und ein gut besuchtes „Maison de la Poesie“ – 15 solche Literaturhäuser gibt es in Frankreich. Der Branchen-Umsatz im Jahr 2015 (neuere Zahlen gibt es noch nicht) lag bei 2,7 Milliarden Euro, die durchschnittliche Kaufsumme pro Kopf lag bei 19 Euro. Der meistverkaufte Titel: „Asterix: Le Papyrus de César“. Comics und Graphic Novels sind in Frankreich äußerst beliebt.

Der Branchen-Riese ist Gallimard mit mehr als 300 Millionen Euro Umsatz. Gegründet wurde der Verlag 1911 von Gaston Gallimard, sein Enkel Antoine führt heute die Geschäfte in der Rue Sébastien Bottin 5 im siebenten Pariser Arrondissement. Er kann in aller Bescheidenheit sagen, dass sein Haus drei Viertel des französischen Literaturerbes repräsentiert. Ob Proust oder Céline, ob Sartre oder Aragon, ob Camus oder Saint-Exupéry, ob Apollinaire oder Malraux – die Liste der Autoren ist Ehrfurcht gebietend. Der „Prix Goncourt“ ist eine Art Hausmedaille. 37-Mal durfte sich der Verlag bisher freuen, auch Slimanis Roman „Chanson douce“ erschien bei Gallimar. Ob da alles immer mit rechten Dingen zugegangen ist, ist immer mal wieder ein Thema – bei Verlagen, die unberücksichtigt blieben.

Wenn man Antoine Gallimar und sein Team über die Lage des Verlags reden hört, dann ist die Bücherwelt noch in Ordnung. Die Digitalisierung ist keine Herausforderung für Gallimar: „Das klassische Buchformat bleibt der Umsatzbringer Nummer eins.“ Das E-Book ist keiner langen Rede wert. Krise? Gallimar ist Marktführer. Notfalls greift der Staat ein, wie im Fall des Online-Händlers Amazon, dem per Dekret der kostenlose Versand von heruntergesetzten Büchern verboten wurde. Nur in einem Nebensatz bekennt der Leiter Geisteswissenschaften bei Gallimar, Eric Vigne, dass es im klassischen Fach Philosophie aktuell keine französischen Zugpferde gibt – also keinen adäquaten Ersatz für Derrida, Foucault und die andere Rasselbande. Sein ganzer Stolz: Gallimar bringt die Werke von Habermas heraus, ein Deutscher.

Später, beim Besuch des „Maison de la Poesie“, meint der Teilnehmer eines Podiums, dass es das Problem vieler Intellektueller sei, dass sie Debatten nur in Französisch führen könnten – und sich dem Englischen verweigerten. So würden sie sich sprachlich von den internationalen Diskursen ausschließen. Schwer zu sagen, ob das Schweigen der Intellektuellen – auch zum politischen Frankreich, das wenige Monate vor der Präsidentenwahl steht, die eine Populistin ins Amt bringen könnte – nur ein Generationen-Problem ist oder doch andere Gründe hat. Auch der Fußball gebiert ja nicht immer nur goldene Generationen. Aber vielleicht tut vor diesem Hintergrund dem geistigen Frankreich der Auftritt in Frankfurt erst recht gut. Ein Thema des Programms ist Europa. Bis dahin sollte sich einiges geklärt haben. Auch hierzulande.