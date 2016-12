Singen Wie ein Gespräch unter guten Freunden

Das gefeierte Pablo Held Trio zelebriert die Spontanität des Jazz. Die Kölner Musiker spielen in der Gems ihre Instrumente aus

Da wird das Schlagzeug sanft mit einem kleinen Metallbesen gestreichelt oder so sehr an der Kontrabass-Saite gezogen, dass sie zu bersten droht. Von dem Klavier einmal ganz abgesehen, wo schnelle Fingerschläge den Tasten eine Melodie entlocken. Das Pablo Held Trio aus Köln zeigte in der Gems in Singen, wie vielseitig und spontan Jazzmusik sein kann.

Zehn gemeinsame Jahre verbinden das Pablo Held Trio, bestehend aus Pablo Held am Klavier, Jonas Burgwinkel am Schlagzeug und Robert Landfermann am Bass. Seit April ist das Trio auf internationaler Tour, Singen markiert einen der Schlusspunkte. "Dieses Jahr haben wir gefeiert", sagt Pablo Held vor gut gefüllten Tischen – es ist eines der wenigen Worte, die er einleitend verliert. Weiter kündigt er nur einen Abend an, der einem Gespräch mit guten Freunden gleicht.

Schon Johann Wolfgang von Goethe verglich Musik mit einem Gespräch. „Man hört vier vernünftige Leute sich untereinander unterhalten", sagte er über das Streichquartett. Das Gespräch des Pablo Held Trios beginnt zögerlich, als hätten sich die Freunde einige Zeit nicht gesehen. Hier erklingt ein Schlagzeug, da ein Bass. Tiefe, einzelne, zaghafte Töne. Erst nach wenigen Minuten bringt sich das Klavier ein. Von einem Zusammenspiel kann aber auch dann nicht die Rede sein. Noch ist es ein Ausspielen von Möglichkeiten. Jedes Instrument erhält dabei genug Raum, seine Position kund zu tun. Erst als jeder Musiker sein Terrain erkundet und die leisen, lauten, langsamen und schnellen Töne angestimmt hat, kommen sie zusammen. Mitunter entwickelt sich dann ein Streitgespräch, in dem sie einander kaum überbieten können. Die Zeit verfliegt. Das ist der pure Jazz.

Typisch für Jazz ist die Improvisation: "Ich will lieber mit meinen Freunden auf die Suche gehen und jedes Mal etwas Anderes machen, als jedes Mal das Gleiche", sagt Pablo Held in einem Video von 2012. Platten gibt es natürlich dennoch von dem Trio, acht Stück sogar. Das jüngste Werk heißt Lineage und erschien im September, einige der Titel werden auch an diesem Abend angespielt. Doch sonst ist das Blättern im Notenheft das einzige Zeichen für vorab vereinbarte Tonfolgen. Hier ist "Bauchmusik mit einer Prise Kopf" zu hören, wie das Trio sie am liebsten spielt. 2008 hat es angefangen, auf Absprachen zu verzichten. Dadurch kann man Musik beim Entstehen lauschen.

