Paris Wie das Centre Georges Pompidou in Paris entstand - mitVideos

Wie das Centre Georges Pompidou in Paris entstand - mitVideos

1977 wurde das "Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou" in Paris eingeweiht. Es beherbergt neben einem neuen Museum unter anderem eine öffentliche Bibliothek sowie ein Kino.

Erster Teil der Dokumentation

Nach siebenjähriger Bauzeit wurde 1977 das "Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou" eingeweiht. Das Kulturzentrum, das nach dem historischen Stadtviertel, in dem es sich befindet, auch Centre Beaubourg genannt wird, beherbergt neben einem neuen Museum für moderne Kunst unter anderem eine öffentliche Bibliothek, mehrere Lesesäle, Ausstellungsräume für wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Kunst sowie ein Kino.Auch Pierre Boulez sollte dort sein Zentrum für zeitgenössische Musik bekommen; außerdem war die Unterbringung eines ohnehin notwendigen Design Centers geplant. Ganz nach Pompidous Motto: "Wir packen sie alle in ein Gebäude, und möglichst viele sollen Zugang haben."