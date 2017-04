Kino Wie beweist man den Holocaust?

In dem Film "Verleugnung" muss eine Universitätsprofessorin vor Gericht belegen, dass der NS-Mord an Millionen Juden tatsächlich stattgefunden hat

Die Wahrheit ist oftmals auch nur Ansichtssache – das weiß man nicht erst, seit Trump-Beraterin Kellyanne Conway in einem Interview von „alternativen Fakten“ faselte. Doch in den vergangenen Monaten ist das Thema in den sozialen Netzwerken und den Medien gleichermaßen heftig hochgekocht. Diskutiert wurden Vorwürfe von Fake-News und Lügenpresse und die Manipulation der Wahrheit, um gezielt Desinformationen zu streuen. Im hochkarätig besetzten Gerichtsdrama „Verleugnung“ schwingen nun auch einige dieser aktuellen Fragestellungen mit, auch wenn der auf eine wahre Begebenheit zurückgehende Fall schon 17 Jahre zurückliegt.

Der Brite David Irving, vehementer Holocaust-Leugner und Autor revisionistischer, historischer Abhandlungen, reicht darin eine Verleumdungsklage gegen die amerikanische Universitätsprofessorin Deborah Lipstadt ein. Der Grund: Lipstadt warf Irving in ihrem Buch „Denying the Holocaust“ Geschichtsfälschung und die Manipulation historischer Dokumente vor. „Verleugnung“ arbeitet nun den darauf folgenden Prozess auf. Da der in England stattfindet, stellt es Lipstadt (Rachel Weisz) und das Team ihrer Top-Anwälte Richard Rampton (Tom Wilkinson) und Anthony Julius (Andrew Scott) vor besondere Herausforderungen, denn im dortigen Justizsystem liegt die Beweislast beim Angeklagten. Lipstadt muss bei ihrer Verteidigung also nicht nur nachweisen, dass Irving (Timothy Spall) gelogen, sondern auch dass die Ermordung von Millionen Juden durch die Nazis wirklich stattgefunden hat. Ein riskantes Unterfangen mit großer Tragweite, bei dem es auch um Respekt gegenüber den Holocaust-Überlebenden geht und die künftige juristische Deutung des Holocausts.

Das konzentrierte Drehbuch von David Hare, der unter anderem den Roman „Der Vorleser“ für das Kino adaptierte, schildert die Ereignisse aus der Perspektive Lipstadts und ihrer Anwälte: ihre Recherche und die Suche nach der Strategie vor Gericht, die letztlich darauf setzt, Irving mit seinen eigenen Waffen, den Fehlern und Verdrehungen in seinem Werk durch eine klare, aufwändige Analyse zu schlagen.

Regisseur Mick Jackson erledigt die Inszenierung dieses schwierigen Kinostoffs zwar auf eine handwerklich eher routinierte Weise. Die Besetzung allerdings ist stark mit Rachel Weisz, Tom Wilkinson und Timothy Spall, der selbst der Figur Irvings spannende, ambivalente Facetten abringen kann, obwohl er kaum mehr als in den Verhandlungsszenen auftritt, in denen er sich selbst verteidigt. So konventionell das Gerichtsdrama letztlich auch ist, so sehr packt es über weite Strecken allein durch die Darsteller und die komplexen, interessanten Fragen, an denen es sich in diesem Spannungsfeld abarbeitet.

ABSPANN

Land: Großbritannien/USA

Regie: Mick Jackson

Darsteller: Rachel Weisz, Timothy Spall, Tom Wilkinson

Länge: 111 Minuten

Fazit: Ein konventionell inszeniertes, aber aufgrund der komplexen Thematik doch sehr spannendes Gerichtsdrama