Salenstein Wenn der Krieg das Kinderzimmer erreicht

The View in Salenstein zeigt irritierende Rauminstallationen von Teresa Diehl

In einem Wasserreservoir, einem Zivilschutz- und einem Militärschutzbunker erwartet man eines zuallerletzt: Eine Ausstellung. Diese Räume sind nicht neutral, sie erzählen Geschichte. Trotzdem oder gerade deswegen nutzen die Ausstellungsmacher von The View im Thurgauischen Salenstein diese verstreut liegenden Orte für installative Kunst. Wer sie bespielt, setzt sich zwangsläufig mit ihrer ursprünglichen Bestimmung auseinander. So wie die libanesisch-venezolanische Künstlerin Teresa Diehl.

Mit dem Auto geht es zunächst hinaus zum Zivilschutzkeller. Der Raum wirkt mit seiner Betonauskleidung nüchtern. Passend dazu findet man hier zwei ähnlich nüchterne Klangobjekte von Bernhard Leitner – ein Klangkünstler, der in seinen Arbeiten häufig physikalische Grundlagen der Akustik sinnfällig macht.

Ebenfalls an der Grenze zur Naturwissenschaft bewegt sich das Künstlerpaar Christa Sommerer & Laurent Mignonneau. Anders aber als Leitner, dem es immer um die Offenlegung akustischer Phänomene geht, erzeugt es virtuelle Realitäten. Es hat eine Software entwickelt, die aus virtuellen Fliegenschwärmen menschliche Porträts modelliert. Bleibt man vor dem spiegelartigen Monitor stehen, formieren sich die darauf umher wuselnden Insekten zu einer Zeichnung – den eigenen Körperumrissen. So lange bis man sich bewegt und das eigene Porträt sich auflöst. Ein modernes Memento Mori.

Mittelpunkt der Ausstellung sind die Rauminstallationen von Teresa Diehl im Militärschutzbunker und im Wasserreservoir. Sie liegen oberhalb von Berlingen versteckt im Wald. Im kalt-feuchten Bunker befindet sich "El Cubo". Man hört ein seltsames Klanggemisch aus Kirchenglocken, Muezzinrufen und tibetischen Gesängen, die durch dumpfe Paukenschläge rhythmisiert werden. Dann sieht man auch die Projektionen an den Wänden – eine Militärparade kreist um uns. Plötzlich entsteht ein irritierender Widerspruch zwischen der sakral-archaischen Anmutung der Tonspur und der düsteren Optik. Wo befinden wir uns? Die Gewissheiten beginnen zu wanken.

Von dieser Irritation lebt auch die Installation "Post Revolution" im Wasserreservoir. Von der Decke hängt ein filigranes Mobile mit Scherenschnitt-Figuren. Eine Spieluhr erklingt. Der erste Eindruck: eine hübsche, dekorative Arbeit. Doch schon die weißen Scherenschnitte haben etwas Gespenstisches. Und schaut man sie genauer an, erkennt man Kämpfer mit Maschinengewehren oder Flüchtlinge mit Kindern. Die Gewalt macht vorm Kinderzimmer nicht Halt. Fast ist man dankbar für den Nebenraum "El Nido" (Das Nest), zwischen dessen Vorhängen aus Nylonfäden sich kleine Inseln des Rückzugs bilden. Erleichtert lässt man sich nieder.

Bis 30. September, The View, Salenstein. Infos und Anmeldung: www.the-view-ch.com