Konstanz Wenn das Orchester jazzt

Die Südwestdeutsche Philharmonie leistete in Konstanz mit einem amerikanischen Programm ihren Beitrag zum Bodenseefestival

Derzeit dominiert der amerikanische Zungenschlag die Veranstaltungen rund um den See. „Variations on America“ lautet das Motto des diesjährigen Bodenseefestivals. Und auch die Südwestdeutsche Philharmonie leistet ihren Beitrag dazu und hat unter dem Titel „Optimismus“ ein Programm mit amerikanischen Komponisten aufgelegt. Leonard Bernstein und George Gershwin sind da natürlich erste Wahl – wenn man sich auch im Festivalprogramm insgesamt eine größere Variationsbreite, also mehr Variations on America gewünscht hätte. Schließlich hat das große Land trotz seiner vergleichweise jungen Geschichte von Charles Ives über Individualisten wie Harry Partch bis zu Morton Feldman oder John Cage doch eine riesige stilistische Bandbreite an Musik hervorgebracht, die sich bei Weitem nicht auf die Jazzklänge eines Gershwins oder Bernsteins beschränkt und im Festivalprogramm leider unterrepräsentiert bleibt.

Gershwin und Bernstein freilich dürfen in einem solchen Festival nicht fehlen – und sind außerdem immer gerne gehörte Programmpunkte. Das ausverkaufte Philharmoniekonzert im Konstanzer Konzil demonstrierte das einmal mehr. Es macht ja auch einfach Spaß, sich von der schmissigen Ouvertüre zu Bernsteins „Candide“ mitreißen zu lassen oder von Gershwins jazzigem Klavierkonzert. Und die Themen aus Bernsteins Symphonischen Tänzen aus der Westside Story bleiben einem eh noch tagelang swingend im Ohr.

Tobias Engeli am Pult der Philharmonie, ein temperamentvoller Lockenkopf mit Gespür für den Showanteil seines Berufs, nahm das Orchester vom ersten Takt an mit auf einen stürmischen Ritt. Sein jüngerer Bruder Benjamin Engeli übernahm bei Gershwins Klavierkonzert den Solopart und setzte dabei weniger auf jazzige „dirty tones“ als auf Eleganz und Feinfühligkeit. Das Schöne an der Musik von Bernstein und Gershwin ist ja, dass sie als Crossover im besten Sinne entstanden ist. Dass sie die Verbindung von Jazz und Klassik nicht aus Gründen des kommerziellen Kalküls eingegangen ist, sondern aus einem – um das Programmmotto aufzugreifen – ästhetischen Optimismus heraus. Das macht sie auch heute noch so authentisch.

Das Leichte ist allerdings oft das Schwierigste. Diese Erfahrung machen Musiker meist schon bei Mozart. Oder auch im Wiener Walzer eines Johann Strauss. Auch an diesem Abend konnte man hören, wie sich das Orchester mit dem lässig-leichten Tonfall und dem Swing von Bernstein und Gershwin immer wieder schwer tat. Das änderte sich ausgerechnet in John Adams „The Chairman Dances“. Ausgerechnet deswegen, weil Adams’ Musik, die mit ihren pulsierenden Rhythmen aus der Minimal Music kommt, nochmal ganz eigene, ungewohnte Ansprüche an Konzentration und Spielweise stellt.

Das 1985 entstandene Stück ist ein Nebenprodukt von Adams Oper „Nixon in China“ und erzählt gewissermaßen wie Mao mit seiner Frau Foxtrott tanzt. Faszinierend ist hierbei, wie Adams die pulsierenden Patternrepetitionen der Minimal Music mit einer Art Grammophonklang verbindet und so einen Hauch Nostalgie hineinbringt. Auch das ist also eine Art von Crossover, von der Philharmonie versiert und glasklar dargeboten. Eine gewinnbringende Variation auf Amerika.

Musizierende Geschwister in der klassischen Musik

Tobias und Benjamin Engeli, der Dirigent und der Pianist des Philharmoniekonzerts, sind Brüder. Geschwister, die gemeinsam auftreten oder in Ensembles spielen, gibt es in der klassischen Musik immer wieder.