Kultur Was hilft gegen die Not in Afrika?

Was hilft gegen die Not in Afrika?

Neue Bücher räumen mit der Vorstellung auf, die Migration aus Afrika ließe sich allein durch Grenzsicherung und Abschreckung stoppen. SÜDKURIER-Autorin hat sie gelesen

Jeder hat sein eigenes Afrika. Meine erste Begegnung war im Kindergarten. Dort stand eine schwarze Puppe, und wenn man eine Münze hineinsteckte, nickte sie dankbar mit dem Köpfchen. Es gab Fotos aus Biafra, Kinder mit aufgeblähten Hungerbäuchen. Afrika war fern. Meine letzte Begegnung mit Afrika fand im Nachbardorf statt: An der Straße schliefen ein schwarzer Mann und eine schwarze Frau unter einem blühenden Kirschbaum. Afrika ist da.

Die meisten Flüchtlinge stammen aus Syrien und Afghanistan, gefolgt von afrikanischen Staaten wie Somalia und Südsudan, Eritrea und Nigeria. Der Bürgerkrieg in Syrien wird einmal zu Ende gehen – aber die Armutskrise in Afrika wird dauern. „Afrika sitzt auf gepackten Koffern“, schreibt der Äthiopier Asfa-Wossen Asserate. Er muss es wissen. Der Großneffe des letzten Kaisers Haile Selassie studierte in Deutschland und konnte nach der Machtübernahme des Militärs nicht in sein Heimatland zurückkehren. Inzwischen berät er deutsche Firmen bei Afrika-Geschäften. Sein Buch „Die neue Völkerwanderung“ berichtet kompakt von Europas Flüchtlingspolitik, von Afrikas Kriegen und Krisen – und von den Potenzen des riesigen Kontinents. Unter den 55 anerkannten Staaten gibt es stabile Regimes, Volkswirtschaften mit hohen Wachstumsraten, blühende Landschaften und reiche Bodenschätze.

Andererseits: Zwei von drei Afrikanern leiden unter Hunger. Leute mit gutem Schulabschluss finden keinen Job. Sogar in Südafrika, der größten Demokratie, beträgt die Arbeitslosigkeit 27 Prozent. Im subsaharischen Afrika hungern rund 220 Millionen Menschen. Trotz Rohstoffreichtums entstehen riesige Elendsviertel. Warum? Pauschal gesagt: Beim großen Handel zwischen internationalen Konzernen und afrikanischen Herrscher-Clans bleibt für die breite Bevölkerung zu wenig übrig. Im reichen Ölförder-Staat Angola etwa leben 40 Prozent unter der Armutsgrenze. Das belegt Tom Burgis, Auslandsreporter der „Financial Times“, fundiert in dem Buch „Der Flucht des Reichtums“.

Das Geld der europäischen, chinesischen oder US-amerikanischen Großfirmen fließt direkt in den Staatshaushalt oder gleich in die Taschen afrikanischer Kleptokraten. Weil die Steuern der breiten Bevölkerung allenfalls ein Zubrot sind, sind die Herrscher der Rohstoff-Staaten nicht vom Volk abhängig. Die Folge: Sie fühlen sich nicht dem Gemeinwohl verpflichtet, sondern den Interessen der Konzerne. Demokratische Institutionen stören die Geschäfte.

Die Bürger, umgekehrt, haben einen funktionierenden Staat nur im Ausnahmefall genießen können und sind entsprechend wenig motiviert, die eigenen Interessen mit den Mitteln der Politik selber durchzusetzen. Sozialdemokratische Parteipolitik ist eine europäische Errungenschaft – afrikanische Länder sind von Clans und ethnischen Kämpfen, Chaos und Terror geprägt.

Wer kann, der geht. Er hat nichts zu verlieren – und in Europa allemal Besseres zu gewinnen als den Tod. Die Zukunft Afrikas wandert aus. Staaten wie Simbabwe haben keine Interesse, ihre jungen renitenten Bürger aufzuhalten, im Gegenteil: „Ohne deren Überweisung wäre das Land nicht lebensfähig.“ In Niger ist der Schmuggel von Migranten ein wichtiger Wirtschaftszweig. Und solche Länder will Europa zwingen, ihre geflüchteten Bürger zurückzunehmen? Vielleicht auf dem Papier.

Europas bisherige Flüchtlingsverhinderungspolitik wird gegen den Ansturm junger Afrikaner letztlich machtlos sein: „Es geht ihnen um die nackte Existenz“, sagt Asserate. Die Jungen, die zu uns wollen, wissen, dass die sogenannte Willkommenskultur verebbt, dass die Asylanträge langwierig, die Jobs rar und die Anschläge auf Flüchtlinge häufig sind. Sie kommen dennoch.

Nachhaltige Entwicklungspolitik

Was soll Europa tun? Der Afrika-Kenner Asfa-Wossen Asserate sagt:

Erstens: Macht Schluss mit der „Appeasement-Politik gegen Afrikas Potentaten“. Ihre Länder haben alle die Grundrechte-Charta der Vereinten Nationen unterschrieben. Regierungen, die sich nicht daran halten, muss der Geldhahn zugedreht werden. Entwicklungshilfe darf es nur bei „guter Regierungsführung“ geben. Nach 50 Jahren Unabhängigkeit müssen Afrikas Staaten als Partner mit gleichen Rechten – und Pflichten – behandelt werden.

Zweitens: Prüft die Wirksamkeit der Entwicklungshife durch ein internationales unabhängiges Kontrollgremium. Welche sinnlosen Projekte werden beibehalten, nur weil Entwicklungshelfer damit verdienen wollen? Die Entwicklungshilfe-Industrie ist „mit einem geschätzten Volumen von 57,1 Milliarden US-Dollar jährlich zum größten Wirtschaftszweig des Kontinents geworden". Welche Ausgaben sind nachhaltig? Kostenlose Lebensmittel etwa machen afrikanischen Bauern den Marktpreis kaputt. In den USA schreibt ein Gesetz vor, dass die Lebensmittelhilfe für Afrika überwiegend von US-Farmern produziert werden soll – ein verkapptes Konjunkturprogramm?

Drittens: Die beste Entwicklungshilfe sind partnerschaftliche Wirtschaftsbeziehungen. Baut die Mikroökonomie aus. Das Internet ermöglicht völlig neue Geschäftsmodelle. Europa muss aufhören, seine Agrar-Exporte zu subventionieren. Europäische Staaten sollten ihren mittelständischen Firmen, die in Afrika investieren, Bürgschaften als Anreiz geben. China ist größter Investor in Afrika und verdient mit Bergbau, Rohstoffen, Ölfeldern, Ackerland, dem Bau von Hafenanlagen, Straßen, Universitäten, Krankenhäusern …

Viertens: Macht Geschäfte lieber mit Frauen als mit Männern. Sie sind weniger korrupt und bei der Rückzahlung von Krediten verlässlicher. Je höher ihr Bildungsgrad, desto selbstständiger arbeiten sie, desto weniger Kinder bekommen sie – der Königsweg, um die Bevölkerungsexplosion einzudämmen. Afrikas Frauen sind in Politik und Wirtschaft auf dem Vormarsch – fördert sie.

Fünftens: Die Zukunft Afrikas hängt an der Landwirtschaft. Gebt Mikrokredite an Kleinbauern. Hört auf, Lebensmittel zu Dumpingpreisen nach Afrika zu exportieren. Es darf nicht sein, dass burkinische Molkereien Billigmilchpulver aus der EU verarbeiten statt Milch von einheimischen Bauern. Kontrolliert die riesigen Fischtrawler aus Europa und Asien, die der afrikanischen Fischwirtschaft schaden. Vereinbart Maßnahmen gegen Landgrabbing.

Sechstens: Kümmert euch um Afrikas Städte. Seit der Unabhängigkeit entstanden acht neue Millionenstädte. Die soziale Kluft ist enorm. Laut Mercer-Ranking ist Angolas Hauptstadt Luanda für Ausländer teurer als Zürich – dabei haust die Hälfte der Einwohner in Elendsvierteln. Die Riesenstädte wuchern anarchisch. In Lagos wohnen über 13 Millionen Menschen, in Kinshasa mehr als elf Millionen. Der Schweizer Afrika-Kenner Al Imfeld, im Februar 2017 verstorben, hinterließ einen Band mit wertvollen Hinweisen, wie sich Stadt und Land mischen könnten. Wie sich Städte entwickeln, ist entscheidend für ein besseres Leben.

Auf dem Wirtschaftstag der CDU 2016 dämmerte es Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Das zentrale Problem ist die Migration aus Afrika mit 1,2 Milliarden Menschen.“ Wie recht sie hat: Für 2050 erwarten die Vereinten Nationen in Afrika eine Bevölkerung von fast 2,5 Milliarden. Es geht hier nicht um Panikmache, sondern um Realitätssinn. Die reichen Staaten werden etwas von ihrem sorglosen Wohlstand abgeben müssen. Ein paar Münzen fürs schwarze Püpplein werden nicht reichen.

Flucht und Vertreibung

„Die neue Völkerwanderung. Wer Europa bewahren will, muss Afrika retten.“ Propyläen-Verlag, Berlin 2016. 224 Seiten, 20 Euro„Der Fluch des Reichtums. Warlords, Konzerne, Schmuggler und die Plünderung Afrikas.“ Westend-Verlag, Frankfurt am Main 2016. 352 Seiten, 24 Euro„AgroCity – die Stadt für Afrika.“ Rotpunkt-Verlag, Zürich 2016. 223 Seiten, 29,90 Euro

Den Vereinten Nationen zufolge sind weltweit sind 65,3 Millionen Menschen auf der Flucht – über die Hälfte ist jünger als 18 Jahre, die meisten davon sind Kinder. 40,8 Millionen Menschen sind innerhalb ihrer Heimatländer auf der Flucht. 21,3 Millionen haben ihr Land bereits verlassen. 3,2 Millionen warten im Ausland auf den Asyl-Entscheid. 86 Prozent der Flüchtlinge weltweit befinden sich außerhalb von Europa. Mit 2,5 Millionen Flüchtlingen ist die Türkei den Angaben zufolge das größte Aufnahmeland.