Konstanz Warum furzet und rülpset ihr nicht? Wie Luther unsere Sprache reformierte

Luther aufs Maul schauen: Martin Luther hat nicht nur die Kirche reformiert, sondern in Teilen auch unsere Sprache. In unserer wöchentlichen Kolumne zeichnen wir seinen Einfluss nach.

Als Gerhard Schröder in den Kanzler-Wahlkampf zog, der fast verloren schien, kam er nach Herne, ins Herz des Ruhrgebiets, und sprach den Genossen Mut zu: „Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz“. Die brachen in schallendes Gelächter aus. Der Reporter von n-tv war entsetzt, sprach von „Fäkal-Floskel“ und einem „Einsatz unter der Gürtellinie“. Nein, das war Luther, zumindest ein Luther zugesprochenes Sprichwort; es lehnt sich an ein Zitat an, das in der Tat von Luther stammt: „Wenn ich hier einen Furz lasse, dann riecht man das in Rom.“

Luthers Zeit war eine kriegerische Zeit, in der die Worte so derb waren wie die Menschen. Wer sich heute darüber erregt, wie oft im Alltag und in Filmen „Scheiße“ gesprochen wird, der wäre zu Luthers Zeit in Empörung versunken. „Der Grobianismus in seinen Schmähschriften und den Tischreden ist zeittypisch“, sagt der Sprachforscher Hartmut Günther, „da ging es eben körperlicher zu.“ Dem Papst wirft Luther „Lügen“ vor, „Gotteslästerungen, wie dem Teufel aus dem Hintern geboren.“

Die römische Kirche vergleicht er mit einer Hure und ergötzt sich regelrecht an seiner derben Phantasie: Wir haben einst der Kirche des Papstes „mit ganzem Ernst im Hintern gesteckt, dass es uns leid ist, so viel Zeit und Mühe in dem Loche schändlich zugebracht zu haben. Aber Gott Lob und Dank, der uns von der roten Lästerhure (Offb. 17, 3 ff.) erlöst hat!“ Selbst Gottes Hintern ist kein Tabu. Weil die Welt Gott nicht erkennen will, klagt Luther, „so muss sie ihn in Schande erkennen und ihm in den Hintern sehen“.

Es wundert kaum, dass auch seine Anhänger und Nachfahren die Derbheit begeistert kopierten. So ist Luthers bekanntestes derbes Sprichwort wohl ein erfundenes: „Warum furzet und rülpset Ihr nicht? Hat es Euch nicht geschmacket?“

Wenn Luther sich allerdings an die Übersetzung der Bibel begab, vergaß er seine Derbheit: „Sein Bibeldeutsch war gehoben“, stellt der Sprachforscher fest. Da schaute er nicht mehr in den Hintern des Höchsten.

.Alle Beiträge der Kolumne „Luther aufs Maul schauen“ von Paul-Josef Raue zum Nachlesen: www.suedkurier.de/luther