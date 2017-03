Kultur Warten auf Monika Grütters - wo bleibt die Exzellenzförderung für die Südwestdeutsche Philharmonie?

Im November 2016 freute sich die Südwestdeutsche Philharmonie in Konstanz über die Aussicht auf zusätzliches Geld aus dem Förderprogramm „Exzellente Orchesterlandschaft in Deutschland“. Doch dann äußerte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) Bedenken. Auch wenn man sich im Bundesrat zuversichtlich gibt, dass das Programm kommt, steigt die Nervosität in Konstanz

Politik ist kompliziert. So sehr, dass sich bei der Südwestdeutschen Philharmonie in Konstanz Nervosität breit macht. Es geht um das Förderprogramm „Exzellente Orchesterlandschaft in Deutschland“. Sechs deutsche Profi-Orchester sollen vom Bund über fünf Jahre hinweg jeweils 900 000 Euro unter anderem für „Kunst, Musikvermittlung und Kommunikation“ erhalten. Auch die Konstanzer Philharmonie wurde in das Exzellenzprogramm aufgenommen. Die Nachricht aus Berlin hatte im November große Freude ausgelöst. Doch dann äußerte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) in einem Interview Bedenken an dem Programm und suggerierte dessen Vorläufigkeit mit den Worten, dies sei eine „noch zu prüfende Förderung, die keine explizite Festlegung auf bestimmte Orchester vorsieht“. Ja, was denn nun?

Seit Grütters’ Äußerung im Februar wartet die Südwestdeutsche Philharmonie auf ein Signal aus Berlin, ob und wie es nun weitergehen kann. Es ist nämlich nicht so, dass die Gelder aus Berlin automatisch fließen. Die Orchester müssen dafür etwas tun. Konzepte entwickeln, Infrastrukturen schaffen – kurzum: Sie müssen in Vorleistung gehen, damit zur Saison 2017/18 die Förderung abgerufen werden kann.

Doch Monika Grütters hält sich bedeckt. Auch auf Anfragen des SÜDKURIER gibt es bis heute es keine Reaktion. War es das, was sie beabsichtigt hatte? Verunsicherung in ein Projekt zu bringen, hinter dem sie nicht steht, das sie aber auch nicht verhindern konnte? Denn nicht Monika Grütters als Teil der Bundesregierung hat das Förderprojekt beschlossen, sondern der Haushaltsausschuss des Bundestages. Der muss die notwendigen Mittel für Projekte wie dieses freigeben, damit sie dann von der Bundesregierung umgesetzt werden können. Da im Haushaltsausschluss mit Johannes Kahrs (SPD) und Rüdiger Kruse (CDU) zwei Abgeordnete sitzen, die in Kultur-Dingen als einflussreicher gelten als so mancher Kulturpolitiker, braucht es nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wie sich die Kulturstaatsministerin durch den Beschluss übergangen fühlte. Politik ist nicht nur kompliziert, es menschelt auch darin.

Die Leidtragenden sind die Orchester. „Wir hängen zurzeit in der Luft“, sagt Beat Fehlmann, Intendant der Südwestdeutschen Philhamonie. „Man wusste zwar, dass Monika Grütters mit dem Projekt nicht glücklich ist, doch niemand hätte gedacht, dass sie sich öffentlich dagegen äußert.“ Auch, wenn Fehlmann grundsätzlich daran glaubt, dass das Exzellenzprogramm noch kommt, weiß er nicht, wie es konkret weitergeht. Eine verbindliche Entscheidungsfrist gibt es nämlich nicht. Für die Orchester drängt aber die Zeit. Die Planungen zur Saison 2017/18, für die eigentlich schon Gelder fließen sollten, sind praktisch abgeschlossen. „Im schlimmsten Fall bleiben am Schluss die Kommunen auf den Unkosten sitzen“, sagt Fehlmann.

Auf die Frage, was er den Orchestern rät, die zur Zeit ja keine Planungssicherheit haben, gibt sich der Bundestags-Abgeordnete Johannes Kahrs gegenüber dem SÜDKURIER zuversichtlich: „Trotz der etwas verzögerten Umsetzung erwarte ich, dass die kommende Spielzeit doch noch zu erreichen ist. Das Projekt ist gut vorbereitet. Im Moment ist einfach Geduld gefragt.“ Die beteiligten Parlamentarier seien „im direkten Gespräch mit der Kulturstaatsministerin über die Umsetzung“. Das klingt einerseits, als sei das Projekt auf einem guten Weg. Andererseits bleibt offen, warum dann noch immer Geduld gefragt ist. Geht es doch noch darum, die Auswahl der Orchester auf den Prüfstand zu stellen? Kahrs äußert sich ausweichend: „Ich verstehe, dass jede neue Fördermaßnahme gut geprüft werden muss. Das ist im Sinne aller Beteiligten. An unserer Erwartungshaltung, dass die sechs ausgewählten Orchester fester Bestandteil des Programms sind, hat sich allerdings nicht geändert.“

Letztlich hängt alles von der Frage ab, ob die Kulturstaatsministerin überhaupt die Möglichkeit hat, das Projekt zu kippen oder es durch Nichtstun auszusitzen. Vom Haushaltsausschuss freigegebene Mittel zwingen die Ministerin noch nicht zur Realisierung des Projekts. So jedenfalls sieht es Sophie Schönberger, auf Kunst- und Kulturrecht spezialisierte Rechtswissenschafts-Professorin an der Universität Konstanz. „Tatsächlich ist es so, dass die Bundesregierung nicht verpflichtet ist, die Mittel auch wirklich auszugeben. Das liegt daran, dass der Bundestag die Mittel nur im Haushaltsplan bereitgestellt, aber kein Gesetz verabschiedet hat, mit dem das Programm abgesichert würde“, sagt sie.

Mit anderen Worten: Monika Grütters könnte die Umsetzung des Projektes tatsächlich aussitzen und damit kippen. Der für Außenstehende seltsam anmutende Vorgang, dass der Haushaltsausschuss und nicht die Bundesregierung ein Kulturprojekt beschließt, ist laut Schönberger zwar üblich. Nur „dass die Bundesregierung das zugewiesene Geld dann nicht ausgibt, ist sehr ungewöhnlich“. Nun hängt also alles davon ab, ob Monika Grütters bereit ist, über ihren eigenen Schatten zu springen und ein Projekt umzusetzen, das ihr andere aufgedrückt haben. Tut sie es nicht, dann gibt es nach Beat Fehlmanns Meinung „nur Verlierer. Denn dann fließen die Gelder zurück in den Kernhaushalt und wären verloren für die Kultur.“