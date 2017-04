Musik War Johann Sebastian Bach ein Antisemit?

Zu Ostern werden vielerorts wieder Johann Sebastian Bachs große Passionen aufgeführt. Zuletzt sind jedoch Vorwürfe laut geworden: War Bach ein Antisemit? SÜDKURIER-Redakteurin Elisabeth Schwind hat mit dem Theologen und Musikwissenschaftler Meinrad Walter darüber gesprochen

Herr Walter, bei den beiden Passionen von Johann Sebastian Bach sind ganz klar die Juden Schuld an Jesu Tod. In den so genannten Turba-Chören, in denen das jüdische Volk zu Wort kommt, begegnet uns eine regelrecht aufgehetzte Meute. Kann man das heute überhaupt noch guten Gewissens aufführen?

Wenn Sie sagen, da begegnet uns eine aufgehetzte Meute, so ist das Ihre Interpretation. Denn bei Bach steht nirgends, dass die Juden wie eine Meute klingen sollen. Sie legen also schon eine Richtung fest, in die ich gar nicht gehen will. Auch wenn Sie sagen, es ist klar, dass die Juden Schuld sind. Abgesehen davon, dass „die“ Juden historisch niemals alle Juden zur Zeit Jesu meinen kann, ist das ist für mich überhaupt nicht klar. Wenn in der Matthäus-Passion die Jünger beim Verrat fragen „Herr, bin ich’s?“, dann heißt die Antwort nicht „Judas, der Verräter“ oder „Die Juden sind Schuld“, sondern sie heißt: „Ich, ich und meine Sünden“. Die letzte Deutung hat bei Bach immer der Choral.

Sie sehen also kein Problem in den Bach-Passionen?

Doch. Aber das Thema ist komplexer. Es handelt sich Bei Bachs Musik um eine hochdramatische Vergegenwärtigung des Leidens Christi, und die ist leider auch antijüdisch. Aber sie ist auch noch verwurzelt in einer Art liturgischer Passionslesung, wo man einfach diesen Bericht erstattet. Es ist kein Aufwiegeln von vornherein.

Bach hat die Texte ja nicht erfunden, sondern hat sie aus dem Neuen Testament übernommen. So gesehen wird Bach entlastet. Aber müsste man dann nicht das Matthäus- und Johannes-Evangelium als antisemitisch bewerten?

Antisemitisch ist das falsche Wort, denn dann ginge es um eine rassistisch motivierte Gegnerschaft. Hier aber geht es um die Gegnerschaft zwischen zwei Religionen, die umso schlimmer ist, weil die christliche Religion quasi aus der jüdischen herausgewachsen ist. Es geht also um Antijudaismus als religiös motivierte Judenfeindschaft. Und ja, die Evangelien sind auch in etlichen Aspekten antijüdisch. Aber da kommt nie das Wort „Rasse“ vor, sondern es geht darum, dass „geborene Juden“ zu Anhängern Jesu wurden, und das ist ein Vorgang mit gegenseitigen Verletzungen, die sich im Neuen Testament gleichsam spiegeln. In der Kirchengeschichte gibt es dann einerseits viel christliche Wertschätzung des Judentums, etwa der Psalmen; andererseits dominiert aber eine Theologie, die letztlich behauptet, das Christentum habe das Judentum beerbt.

Wie geht man als Christ damit um?

Lange Zeit war es theologisch Common Sense zu sagen: Weil es Christus gibt, hat das Judentum praktisch seine Existenzberechtigung verloren. So drastisch war das ja mal. Aber das würde heute kein ernstzunehmender Theologe mehr behaupten. Heute ist klar, dass es einen Bund Gottes mit dem jüdischen Volk gibt und auch den Bund mit dem christlichen Volk. Wie sich beides zueinander verhält, ist schwer zu sagen. Hier zeigt sich ja auch das Problem der früheren katholischen Karfreitags-Fürbitte „für die treulosen Juden“, die seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil anders formuliert ist. Jetzt beten die Katholiken darum, dass Gott „die Juden in der Treue zu seinem Bund bewahren“ möge. Christen und Juden begegnen sich heute geschwisterlich.

Ist dieses Miteinander von Judentum und Christentum denn möglich? Wenn man das Christentum in seinem Selbstverständnis und mit seiner Gründungsgeschichte, wie sie in den Evangelien dargelegt ist, ernst nimmt, waren es ja die Juden, die den Messias nicht erkannt und ihn ermordet haben. Kann man das als Christ außer Acht lassen?

Nein, das muss ich ja nicht außer Acht lassen. Aber selbst wenn Juden damals Schuld auf sich geladen haben, bedeutet das nicht automatisch, dass das christliche Verhältnis zu den Juden für immer und ewig belastet ist. Meiner Meinung nach darf es keine Theologie mehr geben, die das Leid der Juden, oftmals von Christen verschuldet, außer Acht lässt. Das eigentlich Spannende ist, dass beide Religionen auf ihre Weise einen Wahrheits- oder sogar eine Art Universalitätsanspruch haben. Aber deswegen müssen sie sich nicht spinnefeind sein. Es kommt darauf an, den Wahrheitsanspruch mit Respekt zu verbinden und mit dem Anerkennen der religiösen Freiheit der anderen.

Zu Bachs Zeit gab es dieses versöhnliche Miteinander von Christentum und Judentum noch nicht …

Nein, und es wäre ja ein Wunder, wenn Bach und seine Welt sozusagen von den christlich-jüdischen Konflikten unbeeinträchtigt geblieben wären. Sie haben ja Recht, in diesen Texten steckt tatsächlich das antijüdische Potenzial, das schon im Neuen Testament steckt. Man kann aber auch andersherum sagen: Bachs Musik ist nur so antijüdisch wie die Texte des Neuen Testaments. In den Arien und Chorälen dominiert letztlich ein gleichgültiges Nebeneinander, denn da spielen die Juden und ihr Glaube gar keine Rolle. Das ist aus heutiger Sicht unzureichend, aber es bewahrt uns vor noch stärkerem Antijudaismus. Den finden wir in anderen Passionsmusiken durchaus, etwa wenn in einer Passionsmusik von Telemann das verhängnisvolle Wort von Juden als „Gottesmördern“ fällt.

Wie sollte man nun mit den Bach-Passionen und insbesondere den Turba-Chören verfahren?

Es gibt drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit heißt: Wir tun so, als wäre alles noch wie früher, und führen diese Stücke auf, weil sie so schön sind. Ich glaube, das ist zu wenig, einfach weil nach Auschwitz die Welt eine andere ist als vor Auschwitz und es auch heute einen breiten, erschreckenden Strom von Antijudaismus gibt, der auch Bachs Musik belastet. Wir können also nicht so tun, als wäre da nichts. Die zweite Möglichkeit wäre, die Texte zu ändern und damit in das Kunstwerk einzugreifen. Doch davor würde ich auch warnen. Ich würde eine dritte Möglichkeit vorschlagen, die darin liegt, aufzuklären. Das geht in Programmhefttexten, in Einführungsveranstaltungen oder auch als theologischer Impuls im Rahmen der Aufführung selbst.

Kann die musikalische Interpretation selbst etwas zur Aufklärung beitragen?

Auch die Interpretation muss sich die Frage stellen, wie scharf sie die Dramatik ausreizt oder eine Balance von Dramatik und Betrachtung findet . Die alles entscheidende Frage ist für mich aber eine andere. Wenn es irgendein Anzeichen gäbe, dass diese Werke den heutigen Antijudaismus, den es ja gibt, irgendwie befördern, dann würde ich sofort anders argumentieren. Aber das kann ich beim besten Willen nicht erkennen.

Einer, der sich an dem Antijudaismus offenbar gar nicht gestört hat, war Mendelssohn, der ja jüdische Wurzeln hatte, der aber die Matthäus-Passion wiederaufgeführt und damit vor dem Vergessen gerettet hat.

Mendelssohn hat diese oratorische Passion sogar wie zu einer Passionshistorie zurückgestutzt, wodurch sie eher noch antijüdischer geworden ist. Er hat ganz viele Arien gekürzt und gestrichen, nicht aber die Turba-Chöre. Bei Mendelssohn ist es merkwürdig. Er hat sowohl eine Art Bewusstsein für seine jüdischen Wurzeln, aber auch er fühlt sich als Christ, als getaufter Protestant. Laut den Erinnerungen des Schauspielers und Sängers Eduard Devrient, einem Freund Mendelssohns, der die Rolle des Christus übernommen hatte, soll Mendelssohn gesagt haben, wie merkwürdig es ist, dass ausgerechnet ein Komödiant und ein Judenjunge den Christen ihre höchste Musik zurückbringen. Damit waren Devrient selbst und Mendelssohn gemeint. Dazu muss man wissen, dass es damals ja auch starke kirchliche Vorbehalte gegenüber Komödianten und weltlichen Formen wie der Oper gab.

Wir befinden uns im Lutherjahr. Von Luther weiß man, dass er eine antijüdische Haltung pflegte, etwa in seiner Schrift „Wider die Juden und ihre Lügen“. Sehen Sie im Hinblick auf die Haltung einen Unterschied zwischen Bach und Luther?

Da würde ich einen großen Unterschied sehen. Luther agiert aktiv, er macht konkrete Vorschläge, was man den Juden sozusagen antun kann. Bach agiert in dem Sinne gar nicht, sondern er reagiert auf dieses Thema Passion, auf den Bibeltext, und das künstlerisch, mit seiner Musik. Das ist ein großer Unterschied. Ich finde keinen Anhaltspunkt dafür, dass Bach sich für die Juden als Juden wirklich interessiert hat. Bach beschäftigt sich mit den Juden, weil er eine Passion komponiert. Dafür muss er natürlich deren Worte komponieren, anders geht es nicht. Aus heutiger Sicht und der Forderung eines Miteinanders ist eine solche Gleichgültigkeit zwar auch schon tragisch, aber während es bei Bach um ein Nebeneinander der Religionen geht, geht es bei Luther um ein Gegeneinander.

Zur Person

Meinrad Walter (57) studierte katholische Theologie und Musikwissenschaft in Freiburg und München und promovierte über das geistliche Vokalwerk von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Nebenher absolvierte er eine kirchenmusikalische Ausbildung. Walter ist in Wissenschaft (Universität Freiburg), Journalismus (Südwestrundfunk) und außerdem auch in der Erwachsenenbildung tätig. Seit 2002 ist er Referent im Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg, seit 2013 stellvertretender Leiter.

Turba-Chöre

Als Turba-Chöre bezeichnet man in Oratorien und Passionen die Menschengruppen, die unmittelbar an der jeweiligen Handlung beteiligt sind. In der Matthäus- und der Johannes-Passion des Komponisten Johann Sebastian Bach stellen die Turba-Chöre das jüdische Volk dar. Das lateinische Wort „turba“ bedeutet Schar, aber auch Trubel. Davon leitet sich auch das deutsche Wort turbulent ab.