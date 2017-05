Konstanz Von der Trauer nach dem Terror: Fatih Akin überzeugt in Cannes

Ein klarer Favorit auf die Goldene Palme ist bei den Filmfestspielen aber nicht in Sicht.

Vor zehn Jahren war für Fatih Akin immerhin der Drehbuch-Preis drin. Trotz des Knatsches 2014 um sein Armenien-Drama „The Cut“, das schließlich in Venedig und nicht in Cannes lief, ist der deutsche Filmregisseur nun wieder zurück auf dem weltgrößten Festival – und vielleicht reicht es diesmal für mehr, die Goldene Palme. In seinem Drama „Aus dem Nichts“ steht anfangs ein Bombenanschlag in Hamburg, bei dem ein türkischer Familienvater und dessen sechsjähriger Sohn zu Tode kommen. Die Mutter Katja (Diane Kruger) bleibt zurück, muss nach der Tat einen Weg durch ihr zertrümmertes Leben finden und im Gerichtsprozess den Tätern gegenübertreten.

„Wenn du anfängst, als Vater darüber nachzudenken, ein Kind zu verlieren, dann bekommst du Albträume“, sagte Akin in Cannes. „Als Autorenfilmer ist das Filmemachen aber eine Möglichkeit für mich, in den Dialog mit meinen Albträumen zu treten.“ Dabei ist „Aus dem Nichts“ Akins fiktionalisierte Reaktion auf ein nach wie vor aktuelles Thema in Deutschland: auf die Anschläge des NSU und darauf, wie den Opfern und Angehörigen danach zunächst noch eine Mitschuld gegeben wurde. „Als ich dann aber das Drehbuch schrieb, entdeckte ich unterschiedliche Ebenen und es wurde die Geschichte einer Mutter und ihrer Trauer.“

Die beobachtet er mit klaren, realistischen Bildern, ruhig und trotzdem sehr emotional, während er sich konsequent auf die Seite der Opfer stellt. „Aus dem Nichts“ ist dabei in die drei Kapitel Familie, Gerechtigkeit, das Meer unterteilt, und mit diesen Kapiteln verändert er sich auch: Erst Anschlagsschock und Trauerdrama, dann Gerichtsfilm, schließlich leise schwelender Rache-Gedanken-Thriller mit einer so nachwirkenden wie provokanten Schlussszene. Selbst wenn es für die Palme nicht reichen sollte, an einer Auszeichnung für Diane Kruger als beste Darstellerin führt scheinbar kein Weg vorbei. Sie schultert diesen Film und war selten besser, echter, intensiver zu sehen als in ihrer ersten deutschsprachigen Filmrolle überhaupt.

Nach dem Triumph von „Toni Erdmann“ im vergangenen Jahr scheint mit „Aus dem Nichts“ der Cannes-Fluch des deutschen Kinos erstmal Vergangenheit zu sein. Nachdem er viele Jahre kaum sichtbar war, gab es diesmal in Cannes tatsächlich was zu feiern. „16 Filme mit deutscher Beteiligung – so sichtbar war der deutsche Film in Cannes schon lange nicht mehr“, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters beim Empfang von German Films in der Villa Rothschild. „Dass Fatih Akin mit seinem Film ‚Aus dem Nichts‘ im Wettbewerb startet, zeigt, welchen Stellenwert deutsches Autorenkino international wieder hat.“

Neben Akin gab es vor allem auf den letzten Festivalmetern noch ein paar spannende Werke, die dem Wettbewerb noch etwas Schwung gaben. „Good Time“ von den Wettbewerbs-Neulingen Josh und Benny Safdie etwa stellte sich als grimmig realistisches Genrestück heraus, das in seinen besten Augenblicken eine aufreibende Atmosphäre der Hyperangespanntheit entwickelte. Vor allem aber ist Robert Pattinson Kandidat für eine Auszeichnung als bester Darsteller: Denn in der Hauptrolle lässt er diesmal alle Manierismen und Posen hinter sich, die sein Spiel mitunter so anstrengend machen und verschwindet stattdessen auf beunruhigende Weise in der Rolle eines prolligen Bankräubers in New York.

Etwas nachdrücklicher für eine Goldene Palme empfehlen sich hingegen Filme wie das starke, russische Eltern-Kind-Drama „Loveless“, das französische AIDS-Aktivisten-Drama „120 battements par minute“ und Sergej Losnitzas „Krotkaya“. Darin schickte der Filmemacher eine Russin durch die Mühlen von Willkür, Bürokratie und die Hölle auf Erden, während sie in einer Gefängnisstadt auf der Suche nach ihrem inhaftierten Mann ist. Es ist eine groteske, kaputte und beunruhigende Welt, die der in Berlin lebende Weißrusse dabei entwirft: ein russischer Albtraum im Breitwandformat, der gleichermaßen abstößt und fasziniert.

Ein ganz klarer Favorit hat sich in diesem Jahr trotzdem nicht herauskristallisiert. Die meisten Beiträge in diesem Jubiläumsjahrgang waren gut – manche ein bisschen besser, andere widerum etwas schlechter. Filmkunst im gehobenen Mittelfeld also voller großer Namen, aber auch mit vielen Palmen-Konkurrenten von Michael Haneke bis Yorgos Lanthimos, die diesmal nicht ganz so in Höchstform waren wie sonst.