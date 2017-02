Kultur Von der Muse (un)geküsst  neue Ausstellung im Strauhof in Zürich

Kommt die Inspiration bald und stürmisch? Kommt sie überhaupt oder macht sie sich rar? Die Schau „Schreibrausch“ im Zürcher Strauhof widmet sich diesem Thema – zwischen Schreibrausch und Schreibblockade und vielen anschaulichen Beispielen

Das Geschenk der lieben Tante war schön. Aber ach, jetzt geht es ans Schreiben der Dankeskarte. Und plötzlich keimt sie auf, die Angst vor dem weißen Blatt. Dieser kleine „Horror vacui“, den wir alle kennen, ist verwandt mit jenem Horror vor der Leere, der auch die größten Schriftsteller befallen kann.

Am Anfang der anregenden Schau „Schreibrausch“, die Andreas Schwab und Magnus Wieland mit ihrem Team in den Strauhof in Zürich gezaubert haben, steht eine bis auf Platon zurückgehende und von Nietzsche beglaubigte Grundthese. Ihr zufolge macht rauschhafte Entrückung eine dichterische Produktion überhaupt erst möglich. Wobei ein solcher Wahn den Autor auch befallen kann, wenn kein Schreibpapier in Griffnähe ist: Im ersten Ausstellungsraum ist zu sehen, dass Rilke Briefumschläge und Visitenkarten beschrieben hat, um Inspirationen zu retten.

Das antike Motiv vom „Furor poeticus“, dem Schreibrausch, wanderte weiter in die Renaissance und zum Genie-Kult der 1770er-Jahre. Bei Rilke oder Kafka und erst recht bei Vertretern des Surrealismus und den Beat-Poeten haust freilich die vormals von Musen empfangene Inspiration im Dichter-Subjekt drin. Die Kuratoren haben in der Ausstellung und in deren Begleitbuch Belege für verschiedenste Verfahren zusammengetragen, um einen Schreibstau zu bezwingen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Das Spektrum reicht von absoluter Ruhe, Begleitmusik oder disziplinierender Zeitplanung über Hilfsmittel wie Alkohol, Kaffee und Tabak bis hin zum Einsatz starker Drogen wie Kokain.

Exponate von über 70 Autoren legen ein dichtes Bezugsnetz frei zwischen Arbeitsprozess und wie auch immer geartetem Rausch. Wie sehr man sich die Schreib-Musen mit planvoller Ordnung dienstbar machen kann, zeigt das Beispiel Thomas Mann: Mit einem Tagwerk von etwa anderthalb Druckseiten hat es der Literaturnobelpreisträger auf etwa 7000 Seiten gebracht. Viele Schriftsteller hätten ihr Werk nicht wegen, sondern trotz des Alkohols geschaffen, meinte dieser – ein Bonmot mit hohem hirnmedizinischem Wahrheitsgehalt.

Die materialreiche Schau erzählt von einer quälenden Schreibblockade bei Wolfgang Koeppen. Und vom Glück eines ungehemmten Schreibflusses, wie ihn fallweise etwa Goethe, Kafka oder Fallada erlebt haben. Im letzten Raum gibt es geradezu Fälle von Graphomanie, wo der Schreibrausch zum Rauschen angeschwollen ist wie bei Marie von Ebner-Eschenbachs vollgekritzeltem Schreibheft oder Robert Walsers winzig-schriftlichen Mikrogrammen.

"Schreibrausch" im Strauhof, Augustinergasse 9, Zürich – zu sehen bis zum 7. Mai 2017. Mittwoch und Freitag von 12 bis 18 Uhr, Donnerstag von 12 bis 24 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Weitere Informationen: www.strauhof.ch