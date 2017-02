Literatur Von Fantasie zu Fantasy: Vor 175 Jahren wurde Karl May geboren

Mit seinen Büchern und Roman-Helden hat Karl May Generationen von Lesern fasziniert. Vor 175 Jahren wurde der Erfinder von Winnetou und Old Shatterhand geboren. Wer war dieser Mann?

„Wie man den Krieg führt, das weiß jedermann; wie man den Frieden führt, das weiß kein Mensch“, schrieb Karl May. Schon vor weit mehr als 100 Jahren hat der geistige Vater von Winnetou, Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi jegliche Waffengänge angeprangert und das Miteinander gepriesen. „Karl May ist aktueller denn je“, sagt Bernhard Schmid, der Leiter des Karl-May-Verlages in Bamberg. Angesichts von Krieg und Terror, von Hass und Intoleranz müsste der Schriftsteller fast schon Pflichtlektüre in der Schule werden, schlägt Schmid vor. Am 25. Februar 1842 wurde Karl Friedrich May im sächsischen Ernstthal geboren – das ist nun als 175 Jahre her.

May zählt zu den meistgelesenen Schriftstellern deutscher Sprache. Allein sein Verlag habe den Verkauf von 80 Millionen Bänden dokumentiert, sagt der 54-jährige Schmid, der den Verlag in dritter Generation führt. Insgesamt werde die verkaufte Auflage im deutschsprachigen Gebiet auf 100 Millionen Exemplare geschätzt. Hinzu kämen Millionen Bücher in 33 anderen Sprachen weltweit. Western- und Abenteuer-Romane, Reise-Erzählungen und Prosa – das Gesamtwerk Karl Mays ist umfangreich. „Er hat viele Facetten und mehr zu bieten als Kara Ben Nemsi und Old Shatterhand“, sagt Schmid. Aber zunehmend weniger Buchhändler führten Mays Romane.

Am 25. Februar 1842 wurde Karl May als fünftes von 14 Kindern einer verarmten Weber-Familie geboren. Neun Geschwister starben bereits in jungen Jahren. Der einzige überlebende Sohn sollte Lehrer werden, aber er kam häufig mit dem Gesetz in Konflikt und führte das Leben eines Kleinkriminellen. Wegen sechs unterschlagener Kerzen flog er vom Lehrerseminar. In Altchemnitz brachte ihm die „widerrechtliche Benutzung“ einer Taschenuhr seine erste Haftstrafe ein – zugleich war seine Karriere als Lehrer beendet. Diebstahl, Betrug und Hochstapelei wurden 1865 mit vier Jahren Arbeitshaus bestraft. Wegen zahlreicher weiterer Delikte saß er von 1870 an vier Jahre im Zuchthaus Waldheim.

May begann zu schreiben, doch den Durchbruch markierte erst 1892 die eigene Buchserie „Carl May's gesammelte Reise-Romane“, in der schließlich auch der dreibändige „Winnetou“ erschien. Da war der Autor schon über 50. Längst hatte er sich zum Helden seiner Ich-Romane gemacht: „Ich bin wirklich Old Shatterhand“, behauptete er öffentlich. May ließ sich auch als Kara Ben Nemsi verkleiden und fotografieren.

Aber die Helden und auch die Landschaften seiner Romane entsprangen seiner lebhaften Fantasie. „Soll ein Buch seinen Zweck erreichen, so muss es eine Seele haben, nämlich die Seele des Verfassers. Ist es bei zugeknöpftem Rock geschrieben, so mag ich es nicht lesen“, gab der Autor sein Credo in „Old Surehand“ preis. Erst 1899, sieben Jahre nach dem Erscheinen von „Durch die Wüste“ als Auftakt seines Orient-Zyklus, bereiste er tatsächlich die Region. Und gar erst 1908 betrat May erstmals amerikanischen Boden. „Winnetou I“ war zu diesem Zeitpunkt schon 15 Jahre auf dem Markt.

Karl May prägte bei Generationen meist jugendlicher Leser das Bild vom „Wilden Westen“. Doch die Millionen-Auflagen der 1960er- und 1970er-Jahre sind nicht mehr erreichbar. „Winnetou I“ sei im Vorjahr 2500 Mal über die Ladentheke gegangen, sagt Verleger Schmid. Um den Schriftsteller wieder erlebbar zu machen, gibt es Hörspiele und E-Books. Im Trend der Fantasy-Bücher verlegen die Bamberger auch die Romane des Autors Alexander Röder im „Kara Ben Nemsi“-Stil.

Karl May war zweimal verheiratet, hinterließ jedoch keine Kinder. Am 30. März 1912 starb er in seiner Villa in Radebeul nahe Dresden vermutlich an einer chronischen Bleivergiftung. Sowohl sein Geburtshaus in Hohenstein-Ernstthal als auch sein letzter Wohnsitz sind Museen, in denen anlässlich des 175. Geburtstages zahlreiche Veranstaltungen geplant sind.

Karl May – sein Leben in Stichpunkten:

•Geburtstag: 25. Februar 1842 im sächsischen Ernstthal

•Eltern: der Weber Heinrich May und seine Frau Christiane Wilhelmine

•Geschwister: 13, davon sterben neun bereits sehr früh

•Kindheit: bittere Armut bis hin zur Hungersnot

•Ausbildung: Volksschullehrer, 1863 Entzug der Lehrbefugnis

•Tätigkeit: Redakteur, später freier Schriftsteller

•Haft: mehrere Haftstrafen wegen Diebstahls, Betrugs und Prellerei

•Prozesse: mehr als 50 Prozesse als Kläger, Beklagter oder Zeuge

•Veröffentlichungen: etwa 80 Werke, darunter 33 Bände „Gesammelte Reise-Erzählungen“ von 1892 bis 1910

•Familie: zweimal verheiratet, beide Ehen blieben kinderlos

•Fernreisen: Orient (1899/1900), USA (1908)

•Letzte Wohnstätte: Villa „Shatterhand“ in Radebeul bei Dresden

•Todestag: 30. März 1912 im Alter von 70 Jahren in Radebeul