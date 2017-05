Film Volker Schlöndorff über den langen Weg zu seinem neuen Film

Seit der Verfilmung von Max Frischs Roman „Homo Faber“ fühlt sich Regisseur Volker Schlöndorff dem Schweizer Autor eng verbunden. Nun hat er sich von Frischs Erzählung "Montauk" zu seinem neuen Film inspirieren lassen: "Rückkehr nach Montauk". Mit Trailer!

Der Film „Rückkehr nach Montauk“ ist eine Hommage von Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff an den 1991 gestorbenen Schriftsteller Max Frisch. Im Interview erzählt der 78-jährige Filmemacher, was ihn mit Frisch verbindet – und was ihm die Mitarbeit von Nina Hoss bedeutete. „Rückkehr nach Montauk“ erzählt von zwei Menschen, die vor vielen Jahren ein Liebespaar waren.

Herr Schlöndorff, wie stark ist es denn tatsächlich Ihre eigene Geschichte?

Nichts ist eins zu eins. So ein Film setzt sich immer aus verschiedenen Episoden zusammen, die man erlebt hat. Und auch mein Co-Autor Colm Tóibín hat viele eigene Erfahrungen beigesteuert. Und die wunderbare Figur der Clara zum Beispiel, die Susanne Wolff spielt, ist vollkommen frei erfunden. Ich wollte, ich hätte so eine Frau in meinem Leben gehabt!

Sie hatten Probleme, einen Produzenten zu finden. Warum?

Jeder hat immer gesagt, das ist kein Film, das ist ein Kammerspiel – zu dialoglastig, keine Handlung. Ich hab' dann erst einen anderen Film dazwischen gemacht und dann noch einen, und gedacht: Dann halt nicht. Bis ich Regina Ziegler von dem Projekt erzählt habe. Die war sofort begeistert. Sie hat stärker dran geglaubt als ich und hat mich ermutigt. Trotzdem war es noch ein langer Weg, bis wir alles zusammen hatten.

Ende gut, alles gut?

Mitnichten. Kurz vor der Ziellinie – das war genau vor einem Jahr, vor der Berlinale – dachten wir, wir müssen den für April geplanten Dreh nochmal um sechs Monate verschieben, weil wir die Finanzierung nicht zusammenhatten. Dann traf ich irgendwie zufällig Til Schweiger und erzählte ihm davon. Und er sagte mir, ohne dass wir uns kannten, per Handschlag zu: Du hast deine Finanzierung.

Wie viel Geld haben Sie gebraucht?

Insgesamt 4,7 Millionen Euro. Das ist viel für einen deutschen Film, aber wenig für einen internationalen, der in New York gedreht ist und in Montauk. Am Schluss hatte ich 23 Geldquellen und noch viel mehr Produzenten, und jeder wollte natürlich mitreden. Aber dann beim Drehen und beim Schneiden war ich völlig frei. Da hat mir schlussendlich niemand reingeredet, und wenn, hab' ich nicht hingehört.

Max Frisch spielt immer wieder in allen Varianten die Frage durch, ob man das eigene Leben auch anders hätte leben können. Kennen Sie das?

Das ist leider meine Wahlverwandtschaft mit Frisch. Deshalb halte ich auch immer Kontakt mit allen Freunden und Freundinnen, die ich im Leben jemals hatte. Ich bin da von einer Art Nibelungentreue. Untreue im Augenblick, aber langfristig treu. Ich denke immer, was wäre gewesen wenn: Warum habe ich mich eigentlich von der Margarethe (von Trotta) getrennt? Hätten wir nicht doch? Hätten wir vielleicht ein Kind? Aber ich beziehe daraus keine Verbitterung. Das sind Tagträume, von denen ich das Gefühl habe, sie bereichern mich.

Was hat Ihnen Max Frisch bedeutet?

Ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden – wie überhaupt mit alten Männern, auch mit Günter Grass, mit Arthur Miller … Aber mit Frisch war es wie mit einem älteren Bruder. Da war so eine Komplizität: einerseits diese Träume, es könnte ja auch alles ganz anders sein, und auf der anderen Seite doch knallharte Macher. Und fasziniert von schwierigen Frauen, an denen man scheitert.

Wie sind Sie auf Nina Hoss für die Hauptrolle gekommen?

Ich bewundere sie, seit ich in Berlin bin. Seit 20 Jahren sehe ich all ihre Stücke am Theater, aber ich hatte noch nie eine Rolle für sie. Dann habe ich ihr das Drehbuch geschickt. Sie hat es innerhalb von zwei, drei Tagen gelesen und sofort zugesagt. Für mich war das ein großes Glücksgefühl. Ich habe gedacht, wenn sie das macht, dann muss es ja gut sein.

Was hat ihr gefallen?

Sie mochte, dass diese Frau ein Geheimnis hat. Bei dem Mann versteht man, dass er in sie verliebt ist. Aber was sie an ihm findet oder was sie für ihn empfindet, das wissen wir nie genau … Ich würde mir nichts lieber wünschen, als mit Nina Hoss den nächsten Film zu machen, ich muss jetzt nur eine Rolle finden.

Der arme Mann, ihre zweite Hauptfigur – Stellan Skarsgård – wird bei so viel Frauenpower ein bisschen an die Wand gespielt …

Natürlich sind die drei Frauen jede auf ihre Art stärker als er. Aber so ist es nun mal in der Welt.

Zur Person

Volker Schlöndorff, 1939 in Wiesbaden geboren, gilt als Meister der Literaturverfilmung. Mit Günter Grass' „Blechtrommel“ erhielt er 1980 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Weitere wichtige Arbeiten waren „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“, „Die Fälschung“ und „Homo Faber“. Schlöndorff arbeitete lange in Hollywood und lebt inzwischen wieder in Berlin. Von 1971 bis 1991 war er mit der Filmemacherin Margarethe von Trotta verheiratet.

Der Trailer zum Film: