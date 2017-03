Kultur Viel Beifall für Theaterversion von Martin Walsers Debütroman "Ehen in Philippsburg"

Martin Walsers großer Debütroman "Ehen in Philippsburg" von 1957 wurde jetzt in Stuttgart in der Regie von Stephan Kimmig als Theaterstück uraufgeführt. Das Publikum spendete viel Beifall

Philippsburg ist ein Seldwyla oder Abdera. Es liegt überall und nirgends. Dort jedenfalls herrscht Narrheit als menschliche Grundkonstante.

An diesem Abend liegt Philippsburg mit seinen Villen auf den Hügeln und seinen engen Straßen unten im Kessel in Stuttgart. Es ist eine Gegend, jenseits von Liebe. So war das vom Autor des Romans "Ehen in Philippsburg" angedacht – Martin Walser lebte in 1950ern in der Landeshauptstadt. Aus Furcht, die eine oder andere Person könne sich in dem Buch wieder erkennen, verlegte er den Schauplatz nach Philippsburg ins Überall und Nirgendwo.

Um sicher zu gehen, stellte er den "Ehen" eine Rede voran. Der Verfasser hoffe, heißt es da, "er sei Zeitgenosse genug, dass seine von der Wirklichkeit ermöglichten Erfindungen denen oder jenen wie eine eigene Erfahrung anmuten". Alles nur erfunden? Andererseits kann daraus eine Modernisierungsidee herausgelesen werden: Walser glaubte, den Abstand zwischen der Literatur und der Erfahrung verkürzen zu müssen. So ernst meinte er es schon 1957 mit dem Romandebüt. Merke: Walser will kopfnickend gelesen werden...

Ob der 60. Geburtstag des Romans oder der 90. seines Autors (am 24. März) das Schauspielhaus, den Regisseur Stephan Kimmig und seinen Dramaturgen Jan Hein dazu bewegt haben, das beste Buch der jungen Bundesrepublik auf die Bühne zu bringen oder ob es noch andere Gründe gab, außer dass sich diese Prominenz (Buch/Autor) gut vermarkten lässt, ist nicht bekannt. Es ist mit Dramatisierungen von Romanstoffen so wie mit ihrer Verfilmung: das Original ist meistens besser. Anders formuliert: Im Film oder auf der Bühne – in Stuttgart ist es eine Drehscheibe, ein Bungalow, von drei Seiten zugänglich (Katja Haß) – kommt immer etwas anderes heraus.

Kimmig/Hein haben Walsers üppige Vorlage auf 60 Textseiten eingedampft, in der es um die Eroberung des Wohlstands im Nachkriegsdeutschland geht, um menschliche Obsessionen und Desaster der Wirtschaftswunderjahre, aber auch um die Praxis des Ehebruchs. Trotzdem dauert die Inszenierung dreieinhalb Stunden. Regisseur und Dramaturg haben Personal und Handlungsstränge gestrichen, aber den Kern des Romans und damit die Struktur mit den verschiedenen Perspektiven erhalten.

Im Zentrum des Stücks, das Kimmig mit Elementen aus Komödie, Satire, Revue und Tragödie bereichert – es wird gesungen und getanzt -, steht Hans Beumann. Der Journalist, der aus kleinen Verhältnissen stammt, will in die feine Philippsburger Gesellschaft aufsteigen. In der ehemaligen, etwas früh verwitterten Studienkollegin Anne Volkmann, Tochter eines Fabrikanten, hat er das Mittel zum Zweck gefunden. Kimmig hat sich ein tolles Bild einfallen lassen, das diesen Aufstieg als reines Mitläufertum entlarvt: Beumann (Matti Krause) strampelt sich auf einem Laufband hoch. Diese für alle sichtbare, schweißtreibende gesellschaftliche Entjungferung erledigt Beumann nicht ohne Skrupel.

Das wird deutlich, als er, zum Redakteur einer Firmenzeitschrift aufgestiegen, dem Schriftsteller Berthold Klaff (Horst Kotterba), der im gleichen Haus wie er wohnt, die Mitarbeit verweigert. Intellektuelle sind chancenlos in dieser feinen Gesellschaft, das lernt Hans schnell. Klaff begeht Selbstmord wie übrigens Birga (Verena Wilhelm). Die Unglückliche verstummte bald – wegen ihres Mannes Dr. Alf Bernrath. Der Gynäkologe hat was mit Cécile, der Inhaberin eines Antiquitätenladens. Selbst in dem Moment ihres (kinohaften) Sterbens sagt Birga kein einziges Wort.

Ihr Alf liebt die Wahrheit. Aber noch mehr die Lüge. "Eine Lüge ist umso wirksamer, je weiter sie von der Wahrheit abweicht", deklamiert er an der Bühnenrampe – Kimmig macht die direkte Anrede ans Publikum zum Prinzip, denn er muss Handlung, die nicht zu "erspielen" ist, rapportieren. Der "fast anständige Mensch" (Alf über Alf) steht zu seinem Betrug. Das macht ihn nicht sympathischer. Dass mit Birgas Freitod die Affäre mit der notgeilen Cécile – einmal treibt sie es mit einem Türgriff – zu Ende geht, das stand so nicht im Protokoll. Aber auch sie leidet unter dem Verhältnis, kann nicht mehr schlafen, nicht essen, nicht schreien...

Wenn jemand an diesem Abend ohne Einschränkung zu loben ist, dann das Ensemble. Felix Klare glänzt als hemmungsloser Partygänger und Gynäkologe, der seine Frau zu Tode betrügt. Svenja Liesau, rot perückt, ist sein Opfer, doch bisweilen ein lustvolles. Dass sie sich den Avancen eines anderen (verheirateten) Bewerbers verweigert, spricht für ihren Lernprozess. Sein Name ist Dr. Alexander Alwin (Paul Grill), wie Beumann aus kleinen Verhältnissen stammend. Alwin will in die Politik – seine Frau will das auch. Ilse Alwin (Manja Kuhl), eine geborene von Salow, denkt rasch und ohne Umwege. Dass ihrem Mann eine Todesfahrt mit dem Auto zum Verhängnis wird, weil er nur Augen für Cécile hatte, ist eine Pointe, die als Strafe Gottes gelesen werden könnte. Aber diese geschichtslose Gesellschaft glaubt nicht an Überirdisches, sondern nur an sich.

Das gilt ebenso für Anne Volkmann (Sandra Gerling), Gattin des verschlagenen Fabrikanten Arthur Volkmann (Michael Stiller), "ein weißhäutiges Tier", das seine Gäste am liebsten in "Floridakleidung" (Badeanzug) empfängt. Dass ihre Tochter bei diesem Format auf der Verliererseite steht, verwundert nicht. Anne (Sandra Gerling, die auch die Marga gibt, Sekretärin und Barmaid, in die sich Hans verknallt) hat die traurigste Szene des Abends, wenn sie über den illegalen Abbruch ihrer Schwangerschaft bei einem Quaksalber berichtet. Das ist heftig. Das ist ein Realismus, der weh tut.

Those were the days? In einer ersten Rezension des Romans "Ehen in Philippsburg" notierte Karl Korn: Walser "attackiert nicht, sondern er trifft". Immer noch. – Langer, verdienter Beifall.

Zum Stück

Die nächsten Vorstellungen: 17, 25. und 30. März. Karten unter Tel. 0711 – 20 20 90.

Ehen in Philippsburg ist der erste Roman Martin Walsers. Noch im Erscheinungsjahr 1957 erhielt der Autor dafür den Hermann-Hesse-Preis. Der Roman spielt in einer als Philippsburg bezeichneten Großstadt in den 1950er Jahren und gibt ein satirisches Porträt der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft im Wirtschaftswunder. Walser wird am 24. März 90 Jahre alt. Die Dramatisierung des Stoffs ist auch als Geburtstagsgeschenk durch das Schauspielhaus Stuttgart zu lesen. (opi)