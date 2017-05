Film Verlässlich glamourös  in Cannes dreht sich alles um den Film

Laufsteg der Eitelkeiten und dazu große Kunst – das ist das Filmfestival von Cannes. Zum 70. Jubiläum gibt es ein Sonderprogramm, bei dem auch der Streaming-Anbieter Netflix dabei ist. SÜDKURIER-Mitarbeiter Sascha Rettig weiß, worauf sich Film-Fans in den kommenden Tagen noch freuen dürfen

Zum Jubiläum begeht Cannes so etwas wie einen Regelbruch. Ab heute findet das größte Filmfestival der Welt zum 70. Mal statt – und bislang gehörte es allein dem Kino. TV-Serien und Produktionen von Streaming-Diensten? Die hatten trotz des Booms dieser Produktionen und der hochwertigen Qualität im Programm bislang keinen Platz. Nun allerdings fällt auch diese Bastion: Erstmals laufen nicht nur Produktionen des Streaming-Anbieters Netflix sogar im Wettbewerb. Im Sonderprogramm zum Geburtstag des Filmfestivals werden auch gleich Folgen zweier Serien gezeigt. Jane Campion („Das Piano“) stellt die zweite Staffel ihrer eigenwilligen Krimi-Geschichte „Top of the Lake“ vor. Mit extremer Spannung wird zudem der Auftakt der dritten Staffel von „Twin Peaks“ erwartet, mit der David Lynch nach 27 Jahren in den düsteren Kleinstadt-Kosmos seines bahnbrechenden Fernseh-Werks zurückkehrt.

Und dennoch: Letztlich lässt sich auch dieser innovative Schritt des Festivals etwas relativieren. Bei Campion und Lynch handelt es sich um alte Cannes-Bekannte, die dem Festival seit Langem verbunden sind. Beide haben sogar bereits die Goldene Palme gewonnen. Außerdem versteht Lynch das neue „Twin Peaks“ eher als einen 18-teiligen Film. So passt das alles doch schon wieder ganz gut zum Filmfestival, das in diesem Jahrgang auch starke Beteiligung aus Deutschland hat.

Maren Ade, die im vergangenen Jahr mit „Toni Erdmann“ Cannes im Sturm eroberte, ist sogar in doppelter Funktion vor Ort: Sie hat nicht nur Valeska Griesebachs „Western“ produziert, der für die Nebensektion „Un Certain Regard“ ausgewählt wurde. Sie sitzt auch in der eigenwillig zusammengestellten Jury. Unter dem Vorsitz des spanischen Melodrama-Meisters Pedro Almodóvar entscheidet sie unter anderem mit Will Smith und Paolo Sorrentino über die Vergabe der Goldenen Palme, um die dieses Mal 19 Beiträge konkurrieren – einer davon ebenfalls aus Deutschland. Dem Hamburger Regisseur Fatih Akin ist es zum zweiten Mal gelungen, einen der heiß begehrten Plätze in der Palmen-Konkurrenz zu ergattern. „Aus dem Nichts“ ist der Titel seines Thrillers mit Schauspielerin Diane Kruger in ihrer ersten deutschen Hauptrolle. Der Film erzählt unter anderem von einem Anschlag und politischen Extremisten.

Akins Thriller ist nur einer von zahlreichen Beiträgen der diesjährigen Festival-Ausgabe, in dem man auf politische Themen stößt. Es geht um Krieg, die Schicksale von Flüchtlingen und Umweltschutz: von der Fortsetzung von Al Gores Klimawandel-Doku „An Inconvenient Truth“ bis hin zu Vanessa Redgraves spätem Regie-Debüt mit „Sea Sorrow“, in dem sie die Flüchtlingskrise in einen historischen Kontext rückt. Auch der Österreicher Michael Haneke streift im Wettbewerb mit „Happy End“ letztere Thematik und könnte damit nach „Das weiße Band“ und „Liebe“ als erster Regisseur zum dritten Mal mit der Goldenen Palme ausgezeichnet werden. Anders als im vergangenen Jahr sind dieses Mal aber kaum Altmeister aus Hanekes Generation vertreten. Es sind vielmehr jüngere, Cannes-erfahrene Autorenfilmer, die den Wettbewerb dominieren.

Regisseur François Ozon gehört mit seinem neuen Werk ebenso dazu wie Lynne Ramsay oder der in Deutschland lebende Ukrainer Sergei Losniza. Todd Haynes hat nach „Carol“ nun „Wonderstruck“ mit Julianne Moore gedreht – wieder einen Kostümfilm, der aber in den 1920er-Jahren spielt. Nachdem Michael Hazanavicius für seinen Stummfilm „The Artist“ gefeiert und für sein Tschetschenien-Drama „The Search“ verrissen wurde, kehrt er in diesem Jahr mit „Le Redoutable“ über die Nouvelle-Vague-Autorengröße Jean-Luc Godard zurück. Und Sofia Coppola stößt elf Jahre nach dem Film „Marie Antoinette“ mit ihrem prominent besetzten Remake „The Beguiled“ erneut in die Königsklasse des Wettbewerbs vor – mit Kirsten Dunst und Elle Fanning.

Dass die großen Hollywood-Studios im Programm dieses Mal durch Abwesenheit glänzen, heißt nicht, dass die Star-Dichte geringer wäre. Eröffnet wird Cannes Nummer 70 mit Arnaud Desplechins „Ismael’s Ghosts“, der höchstwahrscheinlich mit Charlotte Gainsbourg und Marion Cotillard zwei französische Schauspiel-Stars auf den roten Teppich bringen wird. Adam Sandler spielt an Dustin Hoffmans Seite in Noah Baumbachs „The Meyerowitz Stories“. Nicole Kidman ist sogar gleich vierfach vertreten – unter anderem neben Colin Farrell in „The Killing of a Sacred Deer“ von Yorgos Lanthimos („The Lobster“). Was die Promis anbelangt, bleibt auf dem Festival also alles so verlässlich glamourös wie eh und je.